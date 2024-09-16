https://ria.ru/20240916/mecheti-1972931982.html

Глава ДУМ надеется, что в Донецке станет больше мечетей

Глава ДУМ надеется, что в Донецке станет больше мечетей - РИА Новости, 16.09.2024

Глава ДУМ надеется, что в Донецке станет больше мечетей

Сейчас мусульмане Донецка молятся не в мечети, так как там небезопасно, но со временем в городе будут восстанавливать старые и строить новые мечети, заявил РИА... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:27

2024-09-16T12:27

2024-09-16T12:27

религия

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Сейчас мусульмане Донецка молятся не в мечети, так как там небезопасно, но со временем в городе будут восстанавливать старые и строить новые мечети, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин. По его словам, сейчас мусульмане Донецка молятся не в здании Соборой мечети, потому что с 2014 года она подвергается обстрелам и получила повреждения, а сейчас там молится небезопасно. "Дай Бог, со временем мы проведем реконструкцию нашей мечети, но и это (здание, где сейчас проводятся молитвы - ред.) останется, потому что с каждым днем число верующих будет увеличивается. Одной мечети для Донецка будет, наверняка, мало, мы будем, Дай Аллах, открывать мечети, восстанавливать старые, строить новые", - сказал РИА Новости Брагин.

https://ria.ru/20240916/armeniya-1972885850.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк