https://ria.ru/20240916/mecheti-1972931982.html
Глава ДУМ надеется, что в Донецке станет больше мечетей
Глава ДУМ надеется, что в Донецке станет больше мечетей - РИА Новости, 16.09.2024
Глава ДУМ надеется, что в Донецке станет больше мечетей
Сейчас мусульмане Донецка молятся не в мечети, так как там небезопасно, но со временем в городе будут восстанавливать старые и строить новые мечети, заявил РИА... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:27
2024-09-16T12:27
2024-09-16T12:27
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Сейчас мусульмане Донецка молятся не в мечети, так как там небезопасно, но со временем в городе будут восстанавливать старые и строить новые мечети, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин. По его словам, сейчас мусульмане Донецка молятся не в здании Соборой мечети, потому что с 2014 года она подвергается обстрелам и получила повреждения, а сейчас там молится небезопасно. "Дай Бог, со временем мы проведем реконструкцию нашей мечети, но и это (здание, где сейчас проводятся молитвы - ред.) останется, потому что с каждым днем число верующих будет увеличивается. Одной мечети для Донецка будет, наверняка, мало, мы будем, Дай Аллах, открывать мечети, восстанавливать старые, строить новые", - сказал РИА Новости Брагин.
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донецкая народная республика, донецк
Религия, Донецкая Народная Республика, Донецк
Глава ДУМ надеется, что в Донецке станет больше мечетей
Глава ДУМ ДНР: одной мечети в Донецке будет мало
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Сейчас мусульмане Донецка молятся не в мечети, так как там небезопасно, но со временем в городе будут восстанавливать старые и строить новые мечети, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин.
По его словам, сейчас мусульмане Донецка молятся не в здании Соборой мечети, потому что с 2014 года она подвергается обстрелам и получила повреждения, а сейчас там молится небезопасно.
"Дай Бог, со временем мы проведем реконструкцию нашей мечети, но и это (здание, где сейчас проводятся молитвы - ред.) останется, потому что с каждым днем число верующих будет увеличивается. Одной мечети для Донецка будет, наверняка, мало, мы будем, Дай Аллах, открывать мечети, восстанавливать старые, строить новые", - сказал РИА Новости Брагин.