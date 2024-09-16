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Остаток маткапитала можно будет получить в виде единовременной выплаты - РИА Новости, 16.09.2024
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12:20 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/matkapital-1972931084.html
Остаток маткапитала можно будет получить в виде единовременной выплаты
Остаток маткапитала можно будет получить в виде единовременной выплаты - РИА Новости, 16.09.2024
Остаток маткапитала можно будет получить в виде единовременной выплаты
Кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей, средства можно будет получить, РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:20
2024-09-16T12:20
общество
россия
михаил мишустин
пособие по безработице
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей, средства можно будет получить, обратившись на портал Госуслуг, в МФЦ, на почту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Зачастую от суммы материнского капитала образуется остаток. Конечно, родители хотели бы им воспользоваться, но не всегда могут. Теперь, в случае, если такие средства не превышают 10 тысяч рублей, получить их можно в виде единовременной выплаты. Для этого нужно будет всего лишь подать заявление через портал государственных услуг либо обратиться в МФЦ, а также по почте. Соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава кабмина подчеркнул, что семьи должны иметь право "в полном объеме использовать предоставляемую государством помощь".
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общество, россия, михаил мишустин, пособие по безработице
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Пособие по безработице
Остаток маткапитала можно будет получить в виде единовременной выплаты

Мишустин: остаток маткапитала можно будет получить в виде единовременной выплаты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДевушка с ребенком
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей, средства можно будет получить, обратившись на портал Госуслуг, в МФЦ, на почту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Зачастую от суммы материнского капитала образуется остаток. Конечно, родители хотели бы им воспользоваться, но не всегда могут. Теперь, в случае, если такие средства не превышают 10 тысяч рублей, получить их можно в виде единовременной выплаты. Для этого нужно будет всего лишь подать заявление через портал государственных услуг либо обратиться в МФЦ, а также по почте. Соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава кабмина подчеркнул, что семьи должны иметь право "в полном объеме использовать предоставляемую государством помощь".
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