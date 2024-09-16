https://ria.ru/20240916/matkapital-1972931084.html

Остаток маткапитала можно будет получить в виде единовременной выплаты

Остаток маткапитала можно будет получить в виде единовременной выплаты - РИА Новости, 16.09.2024

Остаток маткапитала можно будет получить в виде единовременной выплаты

Кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей, средства можно будет получить, РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:20

2024-09-16T12:20

2024-09-16T12:20

общество

россия

михаил мишустин

пособие по безработице

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей, средства можно будет получить, обратившись на портал Госуслуг, в МФЦ, на почту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Зачастую от суммы материнского капитала образуется остаток. Конечно, родители хотели бы им воспользоваться, но не всегда могут. Теперь, в случае, если такие средства не превышают 10 тысяч рублей, получить их можно в виде единовременной выплаты. Для этого нужно будет всего лишь подать заявление через портал государственных услуг либо обратиться в МФЦ, а также по почте. Соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава кабмина подчеркнул, что семьи должны иметь право "в полном объеме использовать предоставляемую государством помощь".

https://radiosputnik.ru/20240913/semya-1972529395.html

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общество, россия, михаил мишустин, пособие по безработице