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Коллективный Запад намеренно замалчивает угрозу АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 16.09.2024
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13:53 16.09.2024 (обновлено: 14:27 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/magate-1972956827.html
Коллективный Запад намеренно замалчивает угрозу АЭС, заявил Лихачев
Коллективный Запад намеренно замалчивает угрозу АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 16.09.2024
Коллективный Запад намеренно замалчивает угрозу АЭС, заявил Лихачев
Коллективный Запад, пренебрегая принципами ядерной безопасности, замалчивает угрозы против АЭС в угоду политических интересов, заявил глава "Росатома" Алексей... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:53
2024-09-16T14:27
магатэ
в мире
вена
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Коллективный Запад, пренебрегая принципами ядерной безопасности, замалчивает угрозы против АЭС в угоду политических интересов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."К сожалению, коллективный Запад замалчивает эти угрозы и манкирует принципами ядерной безопасности в угоду сиюминутным политическим интересам, порой даже личным амбициям и симпатиям", - заявил Лихачев, выступая на сессии генконференции МАГАТЭ в Вене.Он отметил недопустимость этого, добавив, что безопасность ядерных объектов представляет абсолютную ценность и приоритет.
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магатэ, в мире, вена, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
МАГАТЭ, В мире, Вена, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Коллективный Запад намеренно замалчивает угрозу АЭС, заявил Лихачев

Лихачев: Запад замалчивает угрозу АЭС в угоду политических интересов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция. Архивное фото
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Коллективный Запад, пренебрегая принципами ядерной безопасности, замалчивает угрозы против АЭС в угоду политических интересов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"К сожалению, коллективный Запад замалчивает эти угрозы и манкирует принципами ядерной безопасности в угоду сиюминутным политическим интересам, порой даже личным амбициям и симпатиям", - заявил Лихачев, выступая на сессии генконференции МАГАТЭ в Вене.
Он отметил недопустимость этого, добавив, что безопасность ядерных объектов представляет абсолютную ценность и приоритет.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Лихачев назвал главную угрозу для Запорожской и Курской АЭС
Вчера, 13:54
 
МАГАТЭВ миреВенаАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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