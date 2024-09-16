https://ria.ru/20240916/magate-1972956827.html

Коллективный Запад намеренно замалчивает угрозу АЭС, заявил Лихачев

Коллективный Запад намеренно замалчивает угрозу АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 16.09.2024

Коллективный Запад намеренно замалчивает угрозу АЭС, заявил Лихачев

Коллективный Запад, пренебрегая принципами ядерной безопасности, замалчивает угрозы против АЭС в угоду политических интересов, заявил глава "Росатома" Алексей... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:53

2024-09-16T13:53

2024-09-16T14:27

магатэ

в мире

вена

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Коллективный Запад, пренебрегая принципами ядерной безопасности, замалчивает угрозы против АЭС в угоду политических интересов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."К сожалению, коллективный Запад замалчивает эти угрозы и манкирует принципами ядерной безопасности в угоду сиюминутным политическим интересам, порой даже личным амбициям и симпатиям", - заявил Лихачев, выступая на сессии генконференции МАГАТЭ в Вене.Он отметил недопустимость этого, добавив, что безопасность ядерных объектов представляет абсолютную ценность и приоритет.

https://ria.ru/20240916/aes-1972957619.html

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магатэ, в мире, вена, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"