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Коллективный Запад намеренно замалчивает угрозу АЭС, заявил Лихачев
Коллективный Запад намеренно замалчивает угрозу АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 16.09.2024
Коллективный Запад намеренно замалчивает угрозу АЭС, заявил Лихачев
Коллективный Запад, пренебрегая принципами ядерной безопасности, замалчивает угрозы против АЭС в угоду политических интересов, заявил глава "Росатома" Алексей... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:53
2024-09-16T13:53
2024-09-16T14:27
магатэ
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алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Коллективный Запад, пренебрегая принципами ядерной безопасности, замалчивает угрозы против АЭС в угоду политических интересов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."К сожалению, коллективный Запад замалчивает эти угрозы и манкирует принципами ядерной безопасности в угоду сиюминутным политическим интересам, порой даже личным амбициям и симпатиям", - заявил Лихачев, выступая на сессии генконференции МАГАТЭ в Вене.Он отметил недопустимость этого, добавив, что безопасность ядерных объектов представляет абсолютную ценность и приоритет.
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магатэ, в мире, вена, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
МАГАТЭ, В мире, Вена, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Коллективный Запад намеренно замалчивает угрозу АЭС, заявил Лихачев
Лихачев: Запад замалчивает угрозу АЭС в угоду политических интересов