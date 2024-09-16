https://ria.ru/20240916/madrid-1973055116.html
В Мадриде задержали одного из самых разыскиваемых преступников в Европе
В Мадриде задержали одного из самых разыскиваемых преступников в Европе - РИА Новости, 16.09.2024
В Мадриде задержали одного из самых разыскиваемых преступников в Европе
Национальная полиция Испании задержала в Мадриде одного из самых разыскиваемых в Европе преступников, обвиняемого в торговле наркотиками, говорится в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:54
2024-09-16T19:54
2024-09-16T19:54
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МАДРИД, 16 сен - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в Мадриде одного из самых разыскиваемых в Европе преступников, обвиняемого в торговле наркотиками, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе министерства внутренних дел королевства. "Сотрудники Национальной полиции задержали в Мадриде за торговлю наркотиками одного из самых разыскиваемых преступников Европы. Вместе с другими членами семьи и близкими сообщниками беглец возглавлял албанско-косоварскую преступную организацию", - говорится в сообщении. Мужчина албанского происхождения был приговорен в Бельгии к более чем 29 годам лишения свободы по 13 пунктам обвинения в незаконном обороте наркотиков, участии в преступной организации и подделке документов. Преступления, за которые его разыскивали, предположительно были совершены в период с 2014 по 2018 год - годы, когда беглец возглавлял базировавшуюся в Бельгии преступную организацию, которая занималась выращиванием и торговлей каннабисом. Отмечается, что благодаря этой деятельности мужчина мог заработать более чем в 4 миллиона евро.
https://ria.ru/20240909/kontrabanda-1971530412.html
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в мире, мадрид, европа, бельгия
В мире, Мадрид, Европа, Бельгия
В Мадриде задержали одного из самых разыскиваемых преступников в Европе
Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в Европе
МАДРИД, 16 сен - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в Мадриде одного из самых разыскиваемых в Европе преступников, обвиняемого в торговле наркотиками, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе министерства внутренних дел королевства.
"Сотрудники Национальной полиции задержали в Мадриде за торговлю наркотиками одного из самых разыскиваемых преступников Европы. Вместе с другими членами семьи и близкими сообщниками беглец возглавлял албанско-косоварскую преступную организацию", - говорится в сообщении.
Мужчина албанского происхождения был приговорен в Бельгии
к более чем 29 годам лишения свободы по 13 пунктам обвинения в незаконном обороте наркотиков, участии в преступной организации и подделке документов.
Преступления, за которые его разыскивали, предположительно были совершены в период с 2014 по 2018 год - годы, когда беглец возглавлял базировавшуюся в Бельгии преступную организацию, которая занималась выращиванием и торговлей каннабисом. Отмечается, что благодаря этой деятельности мужчина мог заработать более чем в 4 миллиона евро.