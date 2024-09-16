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Лукашенко подписал указ о помиловании осужденных за экстремизм - РИА Новости, 16.09.2024
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15:33 16.09.2024 (обновлено: 15:47 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/lukashenko-1972993412.html
Лукашенко подписал указ о помиловании осужденных за экстремизм
Лукашенко подписал указ о помиловании осужденных за экстремизм - РИА Новости, 16.09.2024
Лукашенко подписал указ о помиловании осужденных за экстремизм
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщил близкий к... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:33
2024-09-16T15:47
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."В преддверии Дня народного единства (отмечается 17 сентября - ред.) президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. Это очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся", - говорится в сообщении.Уточняется, что документ подписан 16 сентября."Среди помилованных - 6 женщин, ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни.Ранее, 4 сентября, Лукашенко помиловал 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности, а до этого, 16 августа, также подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за протесты.Лукашенко заявил 2 июля, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972324581.html
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972656468.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
Лукашенко подписал указ о помиловании осужденных за экстремизм

Лукашенко подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за экстремизм

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"В преддверии Дня народного единства (отмечается 17 сентября - ред.) президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. Это очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что документ подписан 16 сентября.
"Среди помилованных - 6 женщин, ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни.
Ранее, 4 сентября, Лукашенко помиловал 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности, а до этого, 16 августа, также подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за протесты.
Лукашенко заявил 2 июля, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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