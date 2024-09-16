https://ria.ru/20240916/lnr-1972890506.html

Отряд МЧС прибыл в ЛНР, где зафиксировали опасную пожарную обстановку

Отряд МЧС прибыл в ЛНР, где зафиксировали опасную пожарную обстановку - РИА Новости, 16.09.2024

Отряд МЧС прибыл в ЛНР, где зафиксировали опасную пожарную обстановку

Отряд МЧС России, включающий 144 человек и 28 единиц техники, прибыл в ЛНР, где в ряде районов фиксируется опасная пожарная обстановка, сообщается в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T08:21

2024-09-16T08:21

2024-09-16T08:37

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отряд МЧС России, включающий 144 человек и 28 единиц техники, прибыл в ЛНР, где в ряде районов фиксируется опасная пожарная обстановка, сообщается в Telegram-канале ведомства."Сводный отряд МЧС России прибыл в Луганскую Народную Республику. В районы с опасной пожарной обстановкой направлены 144 специалиста и 28 единиц техники из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Республики Калмыкия", - говорится в сообщении.Отмечается, что за прошедшие сутки на территории республики огнеборцы МЧС России ликвидировали 143 пожара. Тушение еще 12 очагов возгорания продолжается, напряжённой остаётся обстановка в Антрацитовском, Станично-Луганском и Краснодонском муниципальном округе, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972865156.html

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия