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Отряд МЧС прибыл в ЛНР, где зафиксировали опасную пожарную обстановку - РИА Новости, 16.09.2024
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08:21 16.09.2024 (обновлено: 08:37 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/lnr-1972890506.html
Отряд МЧС прибыл в ЛНР, где зафиксировали опасную пожарную обстановку
Отряд МЧС прибыл в ЛНР, где зафиксировали опасную пожарную обстановку - РИА Новости, 16.09.2024
Отряд МЧС прибыл в ЛНР, где зафиксировали опасную пожарную обстановку
Отряд МЧС России, включающий 144 человек и 28 единиц техники, прибыл в ЛНР, где в ряде районов фиксируется опасная пожарная обстановка, сообщается в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:21
2024-09-16T08:37
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отряд МЧС России, включающий 144 человек и 28 единиц техники, прибыл в ЛНР, где в ряде районов фиксируется опасная пожарная обстановка, сообщается в Telegram-канале ведомства."Сводный отряд МЧС России прибыл в Луганскую Народную Республику. В районы с опасной пожарной обстановкой направлены 144 специалиста и 28 единиц техники из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Республики Калмыкия", - говорится в сообщении.Отмечается, что за прошедшие сутки на территории республики огнеборцы МЧС России ликвидировали 143 пожара. Тушение еще 12 очагов возгорания продолжается, напряжённой остаётся обстановка в Антрацитовском, Станично-Луганском и Краснодонском муниципальном округе, отметили в ведомстве.
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луганская народная республика
россия
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луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Отряд МЧС прибыл в ЛНР, где зафиксировали опасную пожарную обстановку

В ЛНР из-за опасной пожарной обстановки прибыли 144 спасателя МЧС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отряд МЧС России, включающий 144 человек и 28 единиц техники, прибыл в ЛНР, где в ряде районов фиксируется опасная пожарная обстановка, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Сводный отряд МЧС России прибыл в Луганскую Народную Республику. В районы с опасной пожарной обстановкой направлены 144 специалиста и 28 единиц техники из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Республики Калмыкия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки на территории республики огнеборцы МЧС России ликвидировали 143 пожара. Тушение еще 12 очагов возгорания продолжается, напряжённой остаётся обстановка в Антрацитовском, Станично-Луганском и Краснодонском муниципальном округе, отметили в ведомстве.
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