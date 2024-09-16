Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ зафиксировал запуски более десяти снарядов из Ливана - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/livan-1973043225.html
ЦАХАЛ зафиксировал запуски более десяти снарядов из Ливана
ЦАХАЛ зафиксировал запуски более десяти снарядов из Ливана - РИА Новости, 16.09.2024
ЦАХАЛ зафиксировал запуски более десяти снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски более 10 снарядов, выпущенных из Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:45
2024-09-16T18:45
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски более 10 снарядов, выпущенных из Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 17.12 (время совпадает) в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около восьми снарядов, попавших из Ливана на территорию Израиля и упавших на открытых участках", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что после сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 16.31 в районе поселения Матат, были обнаружены три снаряда, выпущенных из Ливана. Все объекты упали на открытой местности. Ни в одном из случаев сообщений о пострадавших не поступало. Кроме того, силы ЦАХАЛ нанесли удары по складам оружия и объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районах Тайр-Харфа, Одайсе, Блида и Кфархуба на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240916/izrail-1972990540.html
https://ria.ru/20240911/livan-1972169215.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3013e0f1017fdb4f28421c1d12bccfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ зафиксировал запуски более десяти снарядов из Ливана

Армия Израиля зафиксировала запуски более десяти снарядов, выпущенных из Ливана

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски более 10 снарядов, выпущенных из Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 17.12 (время совпадает) в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около восьми снарядов, попавших из Ливана на территорию Израиля и упавших на открытых участках", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
ЦАХАЛ сообщил о перехвате нескольких воздушных объектов из Ливана
Вчера, 15:20
В пресс-службе добавили, что после сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 16.31 в районе поселения Матат, были обнаружены три снаряда, выпущенных из Ливана. Все объекты упали на открытой местности. Ни в одном из случаев сообщений о пострадавших не поступало.
Кроме того, силы ЦАХАЛ нанесли удары по складам оружия и объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районах Тайр-Харфа, Одайсе, Блида и Кфархуба на юге Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Долина Бекаа в Ливане - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Число беженцев с юга Ливана достигло 140 тысяч человек
11 сентября, 19:49
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала