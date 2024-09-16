https://ria.ru/20240916/livan-1973043225.html

ЦАХАЛ зафиксировал запуски более десяти снарядов из Ливана

ЦАХАЛ зафиксировал запуски более десяти снарядов из Ливана - РИА Новости, 16.09.2024

ЦАХАЛ зафиксировал запуски более десяти снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски более 10 снарядов, выпущенных из Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T18:45

2024-09-16T18:45

2024-09-16T18:45

в мире

ливан

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски более 10 снарядов, выпущенных из Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 17.12 (время совпадает) в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около восьми снарядов, попавших из Ливана на территорию Израиля и упавших на открытых участках", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что после сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 16.31 в районе поселения Матат, были обнаружены три снаряда, выпущенных из Ливана. Все объекты упали на открытой местности. Ни в одном из случаев сообщений о пострадавших не поступало. Кроме того, силы ЦАХАЛ нанесли удары по складам оружия и объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районах Тайр-Харфа, Одайсе, Блида и Кфархуба на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240916/izrail-1972990540.html

https://ria.ru/20240911/livan-1972169215.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году