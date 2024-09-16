https://ria.ru/20240916/livan-1973043225.html
ЦАХАЛ зафиксировал запуски более десяти снарядов из Ливана
ЦАХАЛ зафиксировал запуски более десяти снарядов из Ливана - РИА Новости, 16.09.2024
ЦАХАЛ зафиксировал запуски более десяти снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски более 10 снарядов, выпущенных из Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:45
2024-09-16T18:45
2024-09-16T18:45
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски более 10 снарядов, выпущенных из Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 17.12 (время совпадает) в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около восьми снарядов, попавших из Ливана на территорию Израиля и упавших на открытых участках", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что после сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 16.31 в районе поселения Матат, были обнаружены три снаряда, выпущенных из Ливана. Все объекты упали на открытой местности. Ни в одном из случаев сообщений о пострадавших не поступало. Кроме того, силы ЦАХАЛ нанесли удары по складам оружия и объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районах Тайр-Харфа, Одайсе, Блида и Кфархуба на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240916/izrail-1972990540.html
https://ria.ru/20240911/livan-1972169215.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3013e0f1017fdb4f28421c1d12bccfaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ зафиксировал запуски более десяти снарядов из Ливана
Армия Израиля зафиксировала запуски более десяти снарядов, выпущенных из Ливана
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски более 10 снарядов, выпущенных из Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 17.12 (время совпадает) в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около восьми снарядов, попавших из Ливана на территорию Израиля и упавших на открытых участках", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что после сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 16.31 в районе поселения Матат, были обнаружены три снаряда, выпущенных из Ливана. Все объекты упали на открытой местности. Ни в одном из случаев сообщений о пострадавших не поступало.
Кроме того, силы ЦАХАЛ нанесли удары по складам оружия и объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах
" в районах Тайр-Харфа, Одайсе, Блида и Кфархуба на юге Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.