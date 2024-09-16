Рейтинг@Mail.ru
Для пострадавших при ЧП в челябинской школе открыли горячую линию - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 16.09.2024 (обновлено: 11:16 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/liniya-1972918441.html
Для пострадавших при ЧП в челябинской школе открыли горячую линию
Для пострадавших при ЧП в челябинской школе открыли горячую линию - РИА Новости, 16.09.2024
Для пострадавших при ЧП в челябинской школе открыли горячую линию
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что находится на связи с региональным омбудсменом в РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:13
2024-09-16T11:16
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
алексей текслер
мария львова-белова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972912881_184:240:1096:753_1920x0_80_0_0_9ada22fa7af802da2701cb16d6093ac0.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что находится на связи с региональным омбудсменом в связи с нападаем школьника на учеников и учителя в школе в Челябинске. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По данным регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД. "Держим на контроле ситуацию в Челябинской области. Предварительно от нападения школьника пострадали три ученика и учитель. Они госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь. Находимся на связи с региональным уполномоченным по правам ребёнка Евгенией Майоровой", - написала Львова-Белова. Детский омбудсмен добавила, что Майорова уже выехала на место происшествия, также работу ведут правоохранительные органы, и идет проверка. Кроме того, Львова-Белова сообщила о горячей линии психологической поддержки для пострадавших при ЧП в челябинской школе детей и их родителей.
https://ria.ru/20240916/napadenie-1972909980.html
https://ria.ru/20240914/napadeniya-1972708315.html
челябинск
россия
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972912881_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2f3a3f40804615a1801edd749dbc580e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, россия, челябинская область, алексей текслер, мария львова-белова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Алексей Текслер, Мария Львова-Белова, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Для пострадавших при ЧП в челябинской школе открыли горячую линию

После ЧП в челябинской школе открыли горячую линию психологической поддержки

© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что находится на связи с региональным омбудсменом в связи с нападаем школьника на учеников и учителя в школе в Челябинске.
Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По данным регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД.
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Источник рассказал, что принес в школу напавший на сверстников ученик
10:35
"Держим на контроле ситуацию в Челябинской области. Предварительно от нападения школьника пострадали три ученика и учитель. Они госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь. Находимся на связи с региональным уполномоченным по правам ребёнка Евгенией Майоровой", - написала Львова-Белова.
Детский омбудсмен добавила, что Майорова уже выехала на место происшествия, также работу ведут правоохранительные органы, и идет проверка.
Кроме того, Львова-Белова сообщила о горячей линии психологической поддержки для пострадавших при ЧП в челябинской школе детей и их родителей.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Юрист рассказал, что ждет участников чатов в Telegram о нападениях на школы
14 сентября, 15:59
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияЧелябинская областьАлексей ТекслерМария Львова-БеловаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала