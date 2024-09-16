https://ria.ru/20240916/liniya-1972918441.html
Для пострадавших при ЧП в челябинской школе открыли горячую линию
Для пострадавших при ЧП в челябинской школе открыли горячую линию - РИА Новости, 16.09.2024
Для пострадавших при ЧП в челябинской школе открыли горячую линию
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что находится на связи с региональным омбудсменом в РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:13
2024-09-16T11:13
2024-09-16T11:16
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
алексей текслер
мария львова-белова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что находится на связи с региональным омбудсменом в связи с нападаем школьника на учеников и учителя в школе в Челябинске. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По данным регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД. "Держим на контроле ситуацию в Челябинской области. Предварительно от нападения школьника пострадали три ученика и учитель. Они госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь. Находимся на связи с региональным уполномоченным по правам ребёнка Евгенией Майоровой", - написала Львова-Белова. Детский омбудсмен добавила, что Майорова уже выехала на место происшествия, также работу ведут правоохранительные органы, и идет проверка. Кроме того, Львова-Белова сообщила о горячей линии психологической поддержки для пострадавших при ЧП в челябинской школе детей и их родителей.
https://ria.ru/20240916/napadenie-1972909980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, челябинская область, алексей текслер, мария львова-белова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Алексей Текслер, Мария Львова-Белова, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Для пострадавших при ЧП в челябинской школе открыли горячую линию
После ЧП в челябинской школе открыли горячую линию психологической поддержки