https://ria.ru/20240916/liniya-1972918441.html

Для пострадавших при ЧП в челябинской школе открыли горячую линию

Для пострадавших при ЧП в челябинской школе открыли горячую линию - РИА Новости, 16.09.2024

Для пострадавших при ЧП в челябинской школе открыли горячую линию

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что находится на связи с региональным омбудсменом в РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:13

2024-09-16T11:13

2024-09-16T11:16

происшествия

челябинск

россия

челябинская область

алексей текслер

мария львова-белова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что находится на связи с региональным омбудсменом в связи с нападаем школьника на учеников и учителя в школе в Челябинске. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По данным регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД. "Держим на контроле ситуацию в Челябинской области. Предварительно от нападения школьника пострадали три ученика и учитель. Они госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь. Находимся на связи с региональным уполномоченным по правам ребёнка Евгенией Майоровой", - написала Львова-Белова. Детский омбудсмен добавила, что Майорова уже выехала на место происшествия, также работу ведут правоохранительные органы, и идет проверка. Кроме того, Львова-Белова сообщила о горячей линии психологической поддержки для пострадавших при ЧП в челябинской школе детей и их родителей.

https://ria.ru/20240916/napadenie-1972909980.html

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челябинск

россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинск, россия, челябинская область, алексей текслер, мария львова-белова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске