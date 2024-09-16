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Лихачев призвал доводить до мирового сообщества реальные угрозы АЭС - РИА Новости, 16.09.2024
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14:39 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/likhachev-1972975389.html
Лихачев призвал доводить до мирового сообщества реальные угрозы АЭС
Лихачев призвал доводить до мирового сообщества реальные угрозы АЭС - РИА Новости, 16.09.2024
Лихачев призвал доводить до мирового сообщества реальные угрозы АЭС
Россия будет работать над тем, чтобы личности тех, кто представляет реальные угрозы атомной энергетике, были доведены до международного сообщества, заявил глава РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:39
2024-09-16T14:39
в мире
цены на нефть
россия
вена
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Россия будет работать над тем, чтобы личности тех, кто представляет реальные угрозы атомной энергетике, были доведены до международного сообщества, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Не все слова, которые мы хотели услышать, звучат сегодня от руководства МАГАТЭ. Под давлением Запада, иногда под прямыми угрозами западных стран не называются реальные авторы этих угроз, хотя идентифицируются факты, в том числе очень серьезные повреждения, которые наносятся инфраструктуре атомных объектов, а значит, и безопасности. Но мы будем работать над этим, будем продолжать отстаивать свою точку зрения и доводить до мирового сообщества авторов реальных угроз атомной энергетике", - заявил Лихачев, выступая на сессии генконференции МАГАТЭ в Вене.
https://ria.ru/20240916/magate-1972970007.html
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в мире, цены на нефть, россия, вена, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Цены на нефть, Россия, Вена, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев призвал доводить до мирового сообщества реальные угрозы АЭС

Лихачев: РФ доведет до мирового сообщества личности тех, кто угрожает АЭС

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Россия будет работать над тем, чтобы личности тех, кто представляет реальные угрозы атомной энергетике, были доведены до международного сообщества, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Не все слова, которые мы хотели услышать, звучат сегодня от руководства МАГАТЭ. Под давлением Запада, иногда под прямыми угрозами западных стран не называются реальные авторы этих угроз, хотя идентифицируются факты, в том числе очень серьезные повреждения, которые наносятся инфраструктуре атомных объектов, а значит, и безопасности. Но мы будем работать над этим, будем продолжать отстаивать свою точку зрения и доводить до мирового сообщества авторов реальных угроз атомной энергетике", - заявил Лихачев, выступая на сессии генконференции МАГАТЭ в Вене.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Вчера, 14:37
 
В миреЦены на нефтьРоссияВенаАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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