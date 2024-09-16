https://ria.ru/20240916/likhachev-1972975389.html

Лихачев призвал доводить до мирового сообщества реальные угрозы АЭС

Лихачев призвал доводить до мирового сообщества реальные угрозы АЭС - РИА Новости, 16.09.2024

Лихачев призвал доводить до мирового сообщества реальные угрозы АЭС

Россия будет работать над тем, чтобы личности тех, кто представляет реальные угрозы атомной энергетике, были доведены до международного сообщества, заявил глава РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:39

2024-09-16T14:39

2024-09-16T14:39

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цены на нефть

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Россия будет работать над тем, чтобы личности тех, кто представляет реальные угрозы атомной энергетике, были доведены до международного сообщества, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Не все слова, которые мы хотели услышать, звучат сегодня от руководства МАГАТЭ. Под давлением Запада, иногда под прямыми угрозами западных стран не называются реальные авторы этих угроз, хотя идентифицируются факты, в том числе очень серьезные повреждения, которые наносятся инфраструктуре атомных объектов, а значит, и безопасности. Но мы будем работать над этим, будем продолжать отстаивать свою точку зрения и доводить до мирового сообщества авторов реальных угроз атомной энергетике", - заявил Лихачев, выступая на сессии генконференции МАГАТЭ в Вене.

https://ria.ru/20240916/magate-1972970007.html

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в мире, цены на нефть, россия, вена, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"