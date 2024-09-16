https://ria.ru/20240916/likhachev-1972962358.html

Лихачев заявил об отсутствии изоляции России и ее атомной промышленности

Лихачев заявил об отсутствии изоляции России и ее атомной промышленности - РИА Новости, 16.09.2024

Лихачев заявил об отсутствии изоляции России и ее атомной промышленности

Дискуссии России с партнерами по МАГАТЭ указывают на отсутствие изоляции страны и ее атомной промышленности, интерес к новым проектам с российской стороной... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:10

2024-09-16T14:10

2024-09-16T14:21

магатэ

россия

алексей лихачев

вена

украина

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Дискуссии России с партнерами по МАГАТЭ указывают на отсутствие изоляции страны и ее атомной промышленности, интерес к новым проектам с российской стороной растет, заявил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Более чем 30 стран выразило желание провести с нами переговоры. Конечно, и по реакции на пленарных заседаниях, и по уровню дискуссий с нашими странами-партнерами в двустороннем формате можно сделать один вывод: ни о какой изоляции России, российской атомной промышленности и "Росатома" речи быть даже не может", - сказал Лихачев на полях Генконференции МАГАТЭ в Вене в понедельник.По его словам, напротив, "количество интересантов, которые хотят расширить совместную повестку, учредить новые проекты, растет"."От года к году, от конференции к конференции, и в этом тоже заслуга России, заслуга нашей промышленности, мы не просто отстаиваем критику, мы ведем наступательную позицию, и в наших руках два главных аргумента: это, конечно, самые передовые технологии, что признаны МАГАТЭ, а второе - это правда и открытость в решении проблемных вопросов", - добавил глава госкорпорации.В понедельник в Вене началась 68-я Генеральная конференция МАГАТЭ. Мероприятие проходит в Венском международном центре. В нем принимают участие представители 178 государств-членов МАГАТЭ.В течение пяти дней, с 16 по 20 сентября, делегаты обсудят ряд тем - от годового доклада Агентства за 2023 год и бюджета на 2025 год до деятельности, связанной с ядерной наукой и технологиями, а также проблемы, касающиеся ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине, а также гарантий на Ближнем Востоке и в КНДР.

https://ria.ru/20240916/aes-1972957619.html

https://ria.ru/20240916/magate-1972956827.html

россия

вена

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магатэ, россия, алексей лихачев, вена, украина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"