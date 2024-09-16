Рейтинг@Mail.ru
Представитель ЛДПР возглавит один из комитетов Госдумы - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ldpr-1973006296.html
Представитель ЛДПР возглавит один из комитетов Госдумы
Представитель ЛДПР возглавит один из комитетов Госдумы - РИА Новости, 16.09.2024
Представитель ЛДПР возглавит один из комитетов Госдумы
Пресс-служба ЛДПР подтвердила РИА Новости, что представитель партии в скором времени возглавит один из комитетов Госдумы, в партии отметили, что детали будут... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:22
2024-09-16T16:22
политика
олег матыцин
дмитрий свищев
лдпр
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-служба ЛДПР подтвердила РИА Новости, что представитель партии в скором времени возглавит один из комитетов Госдумы, в партии отметили, что детали будут определены в ближайшее время. Ранее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что представитель фракции ЛДПР в рамках межфракционного баланса возглавит один из комитетов ГД взамен комитета по спорту, на пост главы которого выдвинут экс-министр по спорту Олег Матыцин от "Единой России". "Действительно, наш представитель в скором времени возглавит один из комитетов Госдумы взамен комитета по спорту, который ранее возглавлял Дмитрий Свищев. Все детали будут определены в ближайшее время", - заявили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.
https://ria.ru/20240906/obrazovanie-1970939953.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, олег матыцин, дмитрий свищев, лдпр, госдума рф, единая россия
Политика, Олег Матыцин, Дмитрий Свищев, ЛДПР, Госдума РФ, Единая Россия
Представитель ЛДПР возглавит один из комитетов Госдумы

Представитель ЛДПР в скором времени возглавит один из комитетов Госдумы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-служба ЛДПР подтвердила РИА Новости, что представитель партии в скором времени возглавит один из комитетов Госдумы, в партии отметили, что детали будут определены в ближайшее время.
Ранее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что представитель фракции ЛДПР в рамках межфракционного баланса возглавит один из комитетов ГД взамен комитета по спорту, на пост главы которого выдвинут экс-министр по спорту Олег Матыцин от "Единой России".
"Действительно, наш представитель в скором времени возглавит один из комитетов Госдумы взамен комитета по спорту, который ранее возглавлял Дмитрий Свищев. Все детали будут определены в ближайшее время", - заявили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
ЛДПР направила в кабмин проект о платном образовании для иностранцев
6 сентября, 00:46
 
ПолитикаОлег МатыцинДмитрий СвищевЛДПРГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала