https://ria.ru/20240916/ldpr-1973006296.html

Представитель ЛДПР возглавит один из комитетов Госдумы

Представитель ЛДПР возглавит один из комитетов Госдумы - РИА Новости, 16.09.2024

Представитель ЛДПР возглавит один из комитетов Госдумы

Пресс-служба ЛДПР подтвердила РИА Новости, что представитель партии в скором времени возглавит один из комитетов Госдумы, в партии отметили, что детали будут... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:22

2024-09-16T16:22

2024-09-16T16:22

политика

олег матыцин

дмитрий свищев

лдпр

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-служба ЛДПР подтвердила РИА Новости, что представитель партии в скором времени возглавит один из комитетов Госдумы, в партии отметили, что детали будут определены в ближайшее время. Ранее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что представитель фракции ЛДПР в рамках межфракционного баланса возглавит один из комитетов ГД взамен комитета по спорту, на пост главы которого выдвинут экс-министр по спорту Олег Матыцин от "Единой России". "Действительно, наш представитель в скором времени возглавит один из комитетов Госдумы взамен комитета по спорту, который ранее возглавлял Дмитрий Свищев. Все детали будут определены в ближайшее время", - заявили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.

https://ria.ru/20240906/obrazovanie-1970939953.html

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политика, олег матыцин, дмитрий свищев, лдпр, госдума рф, единая россия