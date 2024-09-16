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Представитель ЛДПР возглавит один из комитетов Госдумы
Представитель ЛДПР возглавит один из комитетов Госдумы - РИА Новости, 16.09.2024
Представитель ЛДПР возглавит один из комитетов Госдумы
Пресс-служба ЛДПР подтвердила РИА Новости, что представитель партии в скором времени возглавит один из комитетов Госдумы, в партии отметили, что детали будут... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:22
2024-09-16T16:22
2024-09-16T16:22
политика
олег матыцин
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-служба ЛДПР подтвердила РИА Новости, что представитель партии в скором времени возглавит один из комитетов Госдумы, в партии отметили, что детали будут определены в ближайшее время. Ранее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что представитель фракции ЛДПР в рамках межфракционного баланса возглавит один из комитетов ГД взамен комитета по спорту, на пост главы которого выдвинут экс-министр по спорту Олег Матыцин от "Единой России". "Действительно, наш представитель в скором времени возглавит один из комитетов Госдумы взамен комитета по спорту, который ранее возглавлял Дмитрий Свищев. Все детали будут определены в ближайшее время", - заявили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.
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политика, олег матыцин, дмитрий свищев, лдпр, госдума рф, единая россия
Политика, Олег Матыцин, Дмитрий Свищев, ЛДПР, Госдума РФ, Единая Россия
Представитель ЛДПР возглавит один из комитетов Госдумы
Представитель ЛДПР в скором времени возглавит один из комитетов Госдумы