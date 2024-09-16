https://ria.ru/20240916/lavrov-1972970292.html

Лавров сравнил санкции против российских СМИ с произведениями Оруэлла

Лавров сравнил санкции против российских СМИ с произведениями Оруэлла - РИА Новости, 16.09.2024

Лавров сравнил санкции против российских СМИ с произведениями Оруэлла

Вашингтон "перещеголял" представления писателя Джорджа Оруэлла, автора романа-антиутопии "1984", о тоталитарном государстве, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:30

2024-09-16T14:30

2024-09-16T14:43

медиавойны

сша

россия

сергей лавров

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вашингтон "перещеголял" представления писателя Джорджа Оруэлла, автора романа-антиутопии "1984", о тоталитарном государстве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя очередные санкции против российских СМИ со стороны США."У Джорджа Оруэлла было очень богатое воображение и историческое предвидение. Но, конечно, и он даже представить не мог, как будет выглядеть тоталитарное государство. Он описал некоторые его контуры, но не смог проникнуть в глубину того тоталитаризма, который мы сейчас наблюдаем в рамках так называемого порядка, основанного на правилах. ... Его перещеголяли, конечно, нынешние руководители в Вашингтоне, которые просто подавляют любое инакомыслие", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта.По мнению министра, действия США - "тоталитаризм в чистом виде"."Маккартизм (политика в США в прошлом веке, сопровождавшаяся обострением антикоммунистических настроений - ред.) тоже был детской игрой, как выясняется. Надеюсь, что все это понятно независимым наблюдателям, которые внимательно смотрят за происходящим в мире и за тем, как Соединенные Штаты вместе со своими сателлитами делают все возможное и невозможное, чтобы остановить объективный процесс формирования многополярного, справедливого и демократичного мироустройства", - подчеркнул Лавров.Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

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https://ria.ru/20240916/peskov-1972934983.html

https://ria.ru/20240916/sanktsii-1972923407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, сергей лавров, санкции сша против "россии сегодня" и rt