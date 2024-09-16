https://ria.ru/20240916/kursk-1973030712.html

В Курской области назвали 89 населенных пунктов, подлежащих эвакуации

В Курской области назвали 89 населенных пунктов, подлежащих эвакуации - РИА Новости, 16.09.2024

В Курской области назвали 89 населенных пунктов, подлежащих эвакуации

Правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов региона, находящихся в 15-километровой приграничной... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:39

2024-09-16T17:39

2024-09-16T18:09

курская область

россия

брянская область

владимир путин

алексей смирнов (политик)

валерий герасимов

патриот

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 16 сен — РИА Новости. Правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов региона, находящихся в 15-километровой приграничной зоне и подпадающих под обязательную эвакуацию."Координировать процесс будут силовые структуры, местные администрации, дружинники центра "Патриот". Уважаемые земляки, просим вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей", — отметили в сообщении.Список населенных пунктов Рыльского района:Список населенных пунктов Хомутовского района: поселок Хомутовка, село Дубовица, село Клевень, деревня Приходьково, село Амонь, поселок Красная Стрелица, поселок Успенский, село Жеденовка, село Калиновка, деревня Михалевка, поселок Жеденовский, поселок Культпросвет, поселок Георгиевский, село Прилепы, село Сальное, поселок Колячек, деревня Ярославка, деревня Доброе Поле, поселок Березняк, поселок Дегтярка, хутор Посадка, поселок Пасек, хутор Таборище, деревня Обжи.Сегодня губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жителей населенных пунктов 15-километровой приграничной зоны Рыльского и Хомутовского районов эвакуируют в обязательном порядке в целях безопасности. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ. На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Сегодня российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240916/pobeda-1972828970.html

https://ria.ru/20240916/rosgvardiya-1972989162.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, патриот, вооруженные силы украины