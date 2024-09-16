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В Курской области назвали 89 населенных пунктов, подлежащих эвакуации - РИА Новости, 16.09.2024
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17:39 16.09.2024 (обновлено: 18:09 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/kursk-1973030712.html
В Курской области назвали 89 населенных пунктов, подлежащих эвакуации
В Курской области назвали 89 населенных пунктов, подлежащих эвакуации - РИА Новости, 16.09.2024
В Курской области назвали 89 населенных пунктов, подлежащих эвакуации
Правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов региона, находящихся в 15-километровой приграничной... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:39
2024-09-16T18:09
курская область
россия
брянская область
владимир путин
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
патриот
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 16 сен — РИА Новости. Правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов региона, находящихся в 15-километровой приграничной зоне и подпадающих под обязательную эвакуацию.&quot;Координировать процесс будут силовые структуры, местные администрации, дружинники центра &quot;Патриот&quot;. Уважаемые земляки, просим вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей&quot;, — отметили в сообщении.Список населенных пунктов Рыльского района:Список населенных пунктов Хомутовского района: поселок Хомутовка, село Дубовица, село Клевень, деревня Приходьково, село Амонь, поселок Красная Стрелица, поселок Успенский, село Жеденовка, село Калиновка, деревня Михалевка, поселок Жеденовский, поселок Культпросвет, поселок Георгиевский, село Прилепы, село Сальное, поселок Колячек, деревня Ярославка, деревня Доброе Поле, поселок Березняк, поселок Дегтярка, хутор Посадка, поселок Пасек, хутор Таборище, деревня Обжи.Сегодня губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жителей населенных пунктов 15-километровой приграничной зоны Рыльского и Хомутовского районов эвакуируют в обязательном порядке в целях безопасности. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ. На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Сегодня российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, патриот, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Патриот, Вооруженные силы Украины
В Курской области назвали 89 населенных пунктов, подлежащих эвакуации

В Курской области опубликовали список подлежащих эвакуации 89 населенных пунктов

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЭвакуация мирных жителей
Эвакуация мирных жителей - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Эвакуация мирных жителей. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 сен — РИА Новости. Правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов региона, находящихся в 15-километровой приграничной зоне и подпадающих под обязательную эвакуацию.
«

"Координировать процесс будут силовые структуры, местные администрации, дружинники центра "Патриот". Уважаемые земляки, просим вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей", — отметили в сообщении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Список населенных пунктов Рыльского района:
  • Козинский сельский совет: село Козино, деревня Городище, село Локоть, хутор Реза, хутор Титов, хутор Рубежов, хутор Красный Передовик;
  • Крупецкий сельский совет: хутор Красный Пахарь, хутор Красная Зорька, деревня Обеста, хутор Качанов, деревня Новоивановка, поселок станции Крупец, поселок Сембаза, деревня Воронок, деревня Кукарековка, деревня Труфановка, деревня Валетовка, деревня Золотаревка, деревня Тереховка, село Крупец, деревня Рыжевка;
  • Нехаевский сельский совет: село Бегоща, село Нехаевка, деревня Новая Николаевка;
  • Никольниковский сельский совет: село Макеево, деревня 1-е Яньково, деревня 2-е Яньково, село Большегнеушево, хутор Бырдин, деревня Верхняя Воегоща, деревня Верхняя Матвеевка, деревня Горелухово, хутор Городище, деревня Жговеть, поселок Заря, деревня Киреево, деревня Малаховка, деревня Нижняя Воегоща, деревня Нижняя Матвеевка, село Никольниково, поселок Плесы, деревня Покровское, село Поповка, поселок Садовый;
  • Михайловский сельский совет: село Михайловка, деревня Викторовка, деревня Успешное;
  • Студенокский сельский совет: село Студенок, деревня Слободка-Ивановка, хутор Нижняя Мельница, деревня Старая Николаевка, село Акимовка, деревня Анатольевка, деревня Гниловка, село Кулемзино, деревня Парменовка, деревня Александровка;
  • Щекинский сельский совет: село Щекино, село Дугино, деревня Карьково-Каменка, село Коренское;
  • Дуровский сельский совет: поселок Первомайский, деревня Свобода, село Ломакино.
Список населенных пунктов Хомутовского района: поселок Хомутовка, село Дубовица, село Клевень, деревня Приходьково, село Амонь, поселок Красная Стрелица, поселок Успенский, село Жеденовка, село Калиновка, деревня Михалевка, поселок Жеденовский, поселок Культпросвет, поселок Георгиевский, село Прилепы, село Сальное, поселок Колячек, деревня Ярославка, деревня Доброе Поле, поселок Березняк, поселок Дегтярка, хутор Посадка, поселок Пасек, хутор Таборище, деревня Обжи.
Сегодня губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жителей населенных пунктов 15-километровой приграничной зоны Рыльского и Хомутовского районов эвакуируют в обязательном порядке в целях безопасности.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
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Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.
На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Сегодня российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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