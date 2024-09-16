https://ria.ru/20240916/kursk-1972937095.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.09.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в шестой раз за понедельник в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:45
2024-09-16T12:45
2024-09-16T12:45
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
сво
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ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в шестой раз за понедельник в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240916/osvobozhdenie-1972927915.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , сво
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , СВО
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: ракетную опасность в шестой раз объявили в Курской области