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Покушение на Трампа говорит о глубоком кризисе в США, заявил Слуцкий - РИА Новости, 16.09.2024
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15:59 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/krizis-1972998263.html
Покушение на Трампа говорит о глубоком кризисе в США, заявил Слуцкий
Покушение на Трампа говорит о глубоком кризисе в США, заявил Слуцкий - РИА Новости, 16.09.2024
Покушение на Трампа говорит о глубоком кризисе в США, заявил Слуцкий
Второе покушение на экс-президента США Дональда Трампа говорит о глубоком кризисе, в котором пребывает как общество, так и система демократии в Соединенных... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:59
2024-09-16T15:59
в мире
сша
флорида
пенсильвания
дональд трамп
леонид слуцкий (политик)
фбр
ак-47
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Второе покушение на экс-президента США Дональда Трампа говорит о глубоком кризисе, в котором пребывает как общество, так и система демократии в Соединенных Штатах, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Ситуация вокруг расследования второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, безусловно, внутреннее дело американцев. Но сам такой факт говорит о глубоком кризисе, в котором пребывает как общество, так и система демократии в Соединенных Штатах", - сказал он РИА Новости. Слуцкий считает, что человек, пытавшийся убить Трампа, очевидно, радикальный фанатик. "Следствию предстоят выяснить, что послужило триггером - проблемы с психикой на почве украинского конфликта и агрессивной пропаганды по поддержке неонацисткого режима или чьи-то интересы, действия и приказы. Его могли использовать", - отметил парламентарий. Слуцкий добавил, что США, которые пытались навязать всем остальным странам свою модель демократии, сегодня не в состоянии в полной мере обеспечить безопасность кандидатов при проведении президентской избирательной кампании. Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240916/ssha-1972938855.html
https://ria.ru/20240916/tramp-1972989274.html
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в мире, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), фбр, ак-47
В мире, США, Флорида, Пенсильвания, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), ФБР, АК-47
Покушение на Трампа говорит о глубоком кризисе в США, заявил Слуцкий

Слуцкий: второе покушение на Трампа говорит о глубоком кризисе в обществе в США

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Второе покушение на экс-президента США Дональда Трампа говорит о глубоком кризисе, в котором пребывает как общество, так и система демократии в Соединенных Штатах, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Ситуация вокруг расследования второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, безусловно, внутреннее дело американцев. Но сам такой факт говорит о глубоком кризисе, в котором пребывает как общество, так и система демократии в Соединенных Штатах", - сказал он РИА Новости.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
"Запугать и выбить боевой дух". Пушков прокомментировал покушение на Трампа
Вчера, 12:51
Слуцкий считает, что человек, пытавшийся убить Трампа, очевидно, радикальный фанатик.
"Следствию предстоят выяснить, что послужило триггером - проблемы с психикой на почве украинского конфликта и агрессивной пропаганды по поддержке неонацисткого режима или чьи-то интересы, действия и приказы. Его могли использовать", - отметил парламентарий.
Слуцкий добавил, что США, которые пытались навязать всем остальным странам свою модель демократии, сегодня не в состоянии в полной мере обеспечить безопасность кандидатов при проведении президентской избирательной кампании.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Покушавшийся на Трампа сторонник ВСУ признавал невозможность победы Украины
Вчера, 15:15
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Песков прокомментировал повторное покушение на Трампа
Вчера, 12:38
 
В миреСШАФлоридаПенсильванияДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)ФБРАК-47
 
 
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