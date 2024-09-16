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В Кремле оценили обстановку в США в период предвыборной кампании - РИА Новости, 16.09.2024
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12:42 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/kreml-1972936840.html
В Кремле оценили обстановку в США в период предвыборной кампании
В Кремле оценили обстановку в США в период предвыборной кампании - РИА Новости, 16.09.2024
В Кремле оценили обстановку в США в период предвыборной кампании
В Кремле видят напряженную обстановку в США в период предвыборной кампании на фоне сообщений о новом покушении на кандидата в президенты, экс-лидера Дональда... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:42
2024-09-16T12:42
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле видят напряженную обстановку в США в период предвыборной кампании на фоне сообщений о новом покушении на кандидата в президенты, экс-лидера Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь трудно сказать, это не совсем наше дело, но мы, конечно, внимательно наблюдаем за той информацией, которая поступает из США, видим, насколько там напряженная обстановка, в том числе и между политическими конкурентами, политическая борьба обостряется, самые разные методы задействуются. Мы за этим внимательно наблюдаем, но мы никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас", - сказал Песков журналистам на вопрос, как покушение на Трампа может отразиться на выборах в США, есть ли риск дестабилизации обстановки в этой стране накануне голосования. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972935882.html
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в мире, цены на нефть, сша, россия, флорида, дональд трамп, дмитрий песков, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, Цены на нефть, США, Россия, Флорида, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
В Кремле оценили обстановку в США в период предвыборной кампании

Песков: Кремль видит напряженную обстановку в США в период предвыборной кампании

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле видят напряженную обстановку в США в период предвыборной кампании на фоне сообщений о новом покушении на кандидата в президенты, экс-лидера Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь трудно сказать, это не совсем наше дело, но мы, конечно, внимательно наблюдаем за той информацией, которая поступает из США, видим, насколько там напряженная обстановка, в том числе и между политическими конкурентами, политическая борьба обостряется, самые разные методы задействуются. Мы за этим внимательно наблюдаем, но мы никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас", - сказал Песков журналистам на вопрос, как покушение на Трампа может отразиться на выборах в США, есть ли риск дестабилизации обстановки в этой стране накануне голосования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Песков прокомментировал повторное покушение на Трампа
Вчера, 12:38
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Кремле не получали официальных заявлений о разрешении ударов по России
Вчера, 12:40
 
В миреЦены на нефтьСШАРоссияФлоридаДональд ТрампДмитрий ПесковФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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