https://ria.ru/20240916/kreml-1972936195.html

В Кремле не получали официальных заявлений о разрешении ударов по России

В Кремле не получали официальных заявлений о разрешении ударов по России - РИА Новости, 16.09.2024

В Кремле не получали официальных заявлений о разрешении ударов по России

Вокруг вопроса о возможном разрешении ударов западным оружием по России много информационной возни и слухов, но официальных заявлений в Кремле не слышали,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:40

2024-09-16T12:40

2024-09-16T12:40

россия

украина

киев

дмитрий песков

владимир путин

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вокруг вопроса о возможном разрешении ударов западным оружием по России много информационной возни и слухов, но официальных заявлений в Кремле не слышали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Есть фактическая сторона дела, есть формализация фактической стороны дела. Мы видим информационную возню вокруг этого, очень много слухов, очень много прогнозов разных аналитиков, но пока не слышали официальных заявлений на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают тот факт, что западные страны до сих пор не дали Украине разрешение использовать поставляемое ими вооружение для ударов по России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20240916/peskov-1972934983.html

https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972935882.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров, нато