Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не получали официальных заявлений о разрешении ударов по России - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/kreml-1972936195.html
В Кремле не получали официальных заявлений о разрешении ударов по России
В Кремле не получали официальных заявлений о разрешении ударов по России - РИА Новости, 16.09.2024
В Кремле не получали официальных заявлений о разрешении ударов по России
Вокруг вопроса о возможном разрешении ударов западным оружием по России много информационной возни и слухов, но официальных заявлений в Кремле не слышали,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:40
2024-09-16T12:40
россия
украина
киев
дмитрий песков
владимир путин
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1b85b44f099e65a9b167cf2cd0ab082f.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вокруг вопроса о возможном разрешении ударов западным оружием по России много информационной возни и слухов, но официальных заявлений в Кремле не слышали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Есть фактическая сторона дела, есть формализация фактической стороны дела. Мы видим информационную возню вокруг этого, очень много слухов, очень много прогнозов разных аналитиков, но пока не слышали официальных заявлений на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают тот факт, что западные страны до сих пор не дали Украине разрешение использовать поставляемое ими вооружение для ударов по России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240916/peskov-1972934983.html
https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972935882.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_294b46b53b638970ea509f52a76432ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров, нато
Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
В Кремле не получали официальных заявлений о разрешении ударов по России

Песков: в Кремле не получали официальных заявлений о разрешении ударов по России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вокруг вопроса о возможном разрешении ударов западным оружием по России много информационной возни и слухов, но официальных заявлений в Кремле не слышали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Есть фактическая сторона дела, есть формализация фактической стороны дела. Мы видим информационную возню вокруг этого, очень много слухов, очень много прогнозов разных аналитиков, но пока не слышали официальных заявлений на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают тот факт, что западные страны до сих пор не дали Украине разрешение использовать поставляемое ими вооружение для ударов по России.
Студия телеканала Russia Today в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Песков прокомментировал санкции США против RT
Вчера, 12:35
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Песков прокомментировал повторное покушение на Трампа
Вчера, 12:38
 
РоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала