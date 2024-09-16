https://ria.ru/20240916/kreml-1972934505.html
В Кремле назвали обвинения Запада в адрес RT безумием
В Кремле назвали обвинения Запада в адрес RT безумием - РИА Новости, 16.09.2024
В Кремле назвали обвинения Запада в адрес RT безумием
Обвинения Запада в адрес RT граничат с безумием, такие нападки на СМИ в Кремле считают недопустимыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:34
2024-09-16T12:34
2024-09-16T12:34
сша
россия
дмитрий песков
маргарита симоньян
антон анисимов
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
общество
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Обвинения Запада в адрес RT граничат с безумием, такие нападки на СМИ в Кремле считают недопустимыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается этой атаки и этих санкций, которые введены против RT и против всего холдинга, наверное, можно так сказать: это было бы смешно, если бы не было так грустно. Те обвинения, которые мы слышим, тем более из уст таких высокопоставленных сотрудников, граничат просто с каким-то безумием фактически. Мы считаем недопустимыми такие нападки на СМИ", - заявил Песков журналистам. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html
https://ria.ru/20240906/peskov-1971041463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дмитрий песков, маргарита симоньян, антон анисимов, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt, общество
США, Россия, Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT, Общество
В Кремле назвали обвинения Запада в адрес RT безумием
Песков: обвинения в адрес RT граничат с безумием, такие нападки недопустимы
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Обвинения Запада в адрес RT граничат с безумием, такие нападки на СМИ в Кремле считают недопустимыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается этой атаки и этих санкций, которые введены против RT и против всего холдинга, наверное, можно так сказать: это было бы смешно, если бы не было так грустно. Те обвинения, которые мы слышим, тем более из уст таких высокопоставленных сотрудников, граничат просто с каким-то безумием фактически. Мы считаем недопустимыми такие нападки на СМИ", - заявил Песков журналистам.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян
, а также ее заместителей Антона Анисимова
и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент
США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой
обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).