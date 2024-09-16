https://ria.ru/20240916/kot-1972976285.html

Ветеринары показали, как взвешивают пермского кота Крошика

Ветеринары показали, как взвешивают пермского кота Крошика - РИА Новости, 16.09.2024

Ветеринары показали, как взвешивают пермского кота Крошика

Специалисты реабилитационного центра показали, как взвешивают худеющего пермского кота Крошика, видео опубликовано в Telegram-канале ""Мысли реабилитолога... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:21

2024-09-16T15:21

2024-09-16T16:13

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ПЕРМЬ, 16 сен — РИА Новости. Специалисты реабилитационного центра показали, как взвешивают худеющего пермского кота Крошика, видео опубликовано в Telegram-канале ""Мысли реабилитолога. VetRehab_Dogmas".На кадрах видно, как питомец, прикрытый полотенцем, лежит на больших весах, похожих на промышленные. Во время процесса специалист опасается, что кот может "побежать". В какой-то момент полотенце с Крошика убирают, и он начинает сучить лапками, чтобы сползти с платформы устройства. Также в Telegram-канале выложили фото Крошика на матах в спортзале. На кадрах видно, что кот прижал голову к полу, чтобы быть менее заметным. "Маскировка, чтобы не заниматься", — указали специалисты центра в комментарии к снимку. Очень упитанного рыжего кота нашли в конце августа в подвале больницы в Перми. По данным волонтеров, хозяева раскормили Крошика до такого состояния, что он перестал ходить. Больше о владельцах животного ничего не известно. Кота обследовали в ветклинике. Его вес на 27 августа составлял 17 килограммов. Питомцу разработали программу для похудения, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса еженедельно.На прошлой неделе питомца взвесили после более чем двухнедельной диеты, специальных занятий и процедур. Вес кота снизился на один килограмм и сто граммов.

https://ria.ru/20240913/kot-1972564451.html

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