Рейтинг@Mail.ru
Ветеринары показали, как взвешивают пермского кота Крошика - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 16.09.2024 (обновлено: 16:13 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/kot-1972976285.html
Ветеринары показали, как взвешивают пермского кота Крошика
Ветеринары показали, как взвешивают пермского кота Крошика - РИА Новости, 16.09.2024
Ветеринары показали, как взвешивают пермского кота Крошика
Специалисты реабилитационного центра показали, как взвешивают худеющего пермского кота Крошика, видео опубликовано в Telegram-канале ""Мысли реабилитолога... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:21
2024-09-16T16:13
пермь
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972990230_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_beba0ff5c3e2c8d757636ac09f6551ae.jpg
ПЕРМЬ, 16 сен — РИА Новости. Специалисты реабилитационного центра показали, как взвешивают худеющего пермского кота Крошика, видео опубликовано в Telegram-канале ""Мысли реабилитолога. VetRehab_Dogmas".На кадрах видно, как питомец, прикрытый полотенцем, лежит на больших весах, похожих на промышленные. Во время процесса специалист опасается, что кот может "побежать". В какой-то момент полотенце с Крошика убирают, и он начинает сучить лапками, чтобы сползти с платформы устройства. Также в Telegram-канале выложили фото Крошика на матах в спортзале. На кадрах видно, что кот прижал голову к полу, чтобы быть менее заметным. "Маскировка, чтобы не заниматься", — указали специалисты центра в комментарии к снимку. Очень упитанного рыжего кота нашли в конце августа в подвале больницы в Перми. По данным волонтеров, хозяева раскормили Крошика до такого состояния, что он перестал ходить. Больше о владельцах животного ничего не известно. Кота обследовали в ветклинике. Его вес на 27 августа составлял 17 килограммов. Питомцу разработали программу для похудения, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса еженедельно.На прошлой неделе питомца взвесили после более чем двухнедельной диеты, специальных занятий и процедур. Вес кота снизился на один килограмм и сто граммов.
https://ria.ru/20240913/kot-1972564451.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Контрольное взвешивание кота Крошика
Крошик
2024-09-16T15:21
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972990230_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a4b9adfe5bb0307f28776074961b8111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермь, хорошие новости
Пермь, Хорошие новости
Ветеринары показали, как взвешивают пермского кота Крошика

Ветеринары показали, как взвешивают пермского кота Крошика, весившего 17 кг

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 16 сен — РИА Новости. Специалисты реабилитационного центра показали, как взвешивают худеющего пермского кота Крошика, видео опубликовано в Telegram-канале ""Мысли реабилитолога. VetRehab_Dogmas".
На кадрах видно, как питомец, прикрытый полотенцем, лежит на больших весах, похожих на промышленные. Во время процесса специалист опасается, что кот может "побежать". В какой-то момент полотенце с Крошика убирают, и он начинает сучить лапками, чтобы сползти с платформы устройства.
Также в Telegram-канале выложили фото Крошика на матах в спортзале. На кадрах видно, что кот прижал голову к полу, чтобы быть менее заметным.
«
"Маскировка, чтобы не заниматься", — указали специалисты центра в комментарии к снимку.
Очень упитанного рыжего кота нашли в конце августа в подвале больницы в Перми. По данным волонтеров, хозяева раскормили Крошика до такого состояния, что он перестал ходить. Больше о владельцах животного ничего не известно. Кота обследовали в ветклинике. Его вес на 27 августа составлял 17 килограммов. Питомцу разработали программу для похудения, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса еженедельно.
На прошлой неделе питомца взвесили после более чем двухнедельной диеты, специальных занятий и процедур. Вес кота снизился на один килограмм и сто граммов.
Кот Крошик - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Прославившийся в Сети упитанный кот Крошик похудел на килограмм
13 сентября, 17:05
 
ПермьХорошие новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала