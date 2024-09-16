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В Британии умерла самая старая кошка в мире

В Британии умерла самая старая кошка в мире - РИА Новости, 16.09.2024

В Британии умерла самая старая кошка в мире

Кошка, которая считалась самой старой в мире, умерла в Британии в возрасте 33 лет, сообщает газета Mirror. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T03:47

2024-09-16T03:47

2024-09-16T04:32

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Кошка, которая считалась самой старой в мире, умерла в Британии в возрасте 33 лет, сообщает газета Mirror. "К сожалению, очень любимая кошка, которая считалась самой старой в мире, умерла в возрасте 33 лет, что эквивалентно 152 человеческим годам", — пишет издание. По информации издания, кошка по кличке Рози родилась в 1991 году, первого июня ей исполнилось 33 года. Несмотря на возраст, статус самой старой кошки не был официальным: представительница Книги рекордов Гиннесса в 2023 году призывала хозяйку Рози направить заявку для присвоения официального титула ее питомцу, однако она не сделала этого. Как пишет Mirror, согласно Книге рекордов Гиннесса, официальный титул самой старой принадлежит 28-летней кошке по кличке Флосси из Англии.

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англия, книга рекордов гиннесса, в мире, великобритания