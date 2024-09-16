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Корабли ВМФ нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море
Корабли ВМФ нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море - РИА Новости, 16.09.2024
Корабли ВМФ нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море
Корабли Северного флота нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море на учениях "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T06:02
2024-09-16T06:02
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Корабли Северного флота нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море на учениях "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ. "В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" корабли Северного флота нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море. Корабельная ударная группа Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Головко" отработала задачи по ведению морского боя с надводным кораблем условного противника с применением артиллерийского корабельного вооружения. Расчёты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морской мишенной позиции батареей универсального калибра АК-130 и артиллерийской установкой А-192М", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж фрегата "Адмирал Головко" также отработал уничтожение воздушной цели – стрельбу из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш" по воздушной мишени - светящейся авиабомбе САБ-250, которую поставил истребитель Су-30СМ. "Моряки-североморцы также совершенствовали своё мастерство в поражении береговых целей, расположенных на побережье полуострова Средний. Расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, имитирующим огневые точки, командные и опорные пункты условного противника", - добавляется в сообщении. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240914/ucheniya-1972673212.html
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безопасность, баренцево море, россия, ссср, воздушно-космические силы россии, су-30см, вооруженные силы рф
Безопасность, Баренцево море, Россия, СССР, Воздушно-космические силы России, Су-30СМ, Вооруженные силы РФ
Корабли ВМФ нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море
Корабли Северного флота ударили по условному противнику на учениях "Океан-2024"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Корабли Северного флота нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море на учениях "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ.
"В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" корабли Северного флота нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море. Корабельная ударная группа Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Головко" отработала задачи по ведению морского боя с надводным кораблем условного противника с применением артиллерийского корабельного вооружения. Расчёты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морской мишенной позиции батареей универсального калибра АК-130 и артиллерийской установкой А-192М", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж фрегата "Адмирал Головко" также отработал уничтожение воздушной цели – стрельбу из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш" по воздушной мишени - светящейся авиабомбе САБ-250, которую поставил истребитель Су-30СМ.
"Моряки-североморцы также совершенствовали своё мастерство в поражении береговых целей, расположенных на побережье полуострова Средний. Расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, имитирующим огневые точки, командные и опорные пункты условного противника", - добавляется в сообщении.
Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
В маневрах в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов
, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей
задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС
, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР
в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.