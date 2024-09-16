https://ria.ru/20240916/korabli-1972883560.html

Корабли ВМФ нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море

Корабли ВМФ нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море - РИА Новости, 16.09.2024

Корабли ВМФ нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море

Корабли Северного флота нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море на учениях "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T06:02

2024-09-16T06:02

2024-09-16T06:03

безопасность

баренцево море

россия

ссср

воздушно-космические силы россии

су-30см

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972000781_15:0:1439:801_1920x0_80_0_0_4c9cc60c765304224530d81d1aa37607.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Корабли Северного флота нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море на учениях "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ. "В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" корабли Северного флота нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море. Корабельная ударная группа Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Головко" отработала задачи по ведению морского боя с надводным кораблем условного противника с применением артиллерийского корабельного вооружения. Расчёты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морской мишенной позиции батареей универсального калибра АК-130 и артиллерийской установкой А-192М", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж фрегата "Адмирал Головко" также отработал уничтожение воздушной цели – стрельбу из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш" по воздушной мишени - светящейся авиабомбе САБ-250, которую поставил истребитель Су-30СМ. "Моряки-североморцы также совершенствовали своё мастерство в поражении береговых целей, расположенных на побережье полуострова Средний. Расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, имитирующим огневые точки, командные и опорные пункты условного противника", - добавляется в сообщении. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240914/ucheniya-1972673212.html

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971820216.html

баренцево море

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, баренцево море, россия, ссср, воздушно-космические силы россии, су-30см, вооруженные силы рф