https://ria.ru/20240916/konkurs-1973049494.html

Бречалов наградил победителей конкурса "Семейные трудовые династии"

Бречалов наградил победителей конкурса "Семейные трудовые династии" - РИА Новости, 16.09.2024

Бречалов наградил победителей конкурса "Семейные трудовые династии"

Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей и призёров регионального конкурса "Семейные трудовые династии", сообщила пресс-служба руководителя... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:07

2024-09-16T19:07

2024-09-16T19:07

удмуртская республика

александр бречалов

ижевск

глазов

воткинский завод

чепецкий механический завод

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УФА, 16 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей и призёров регионального конкурса "Семейные трудовые династии", сообщила пресс-служба руководителя республики. Торжественная церемония награждения победителей и призёров ежегодного республиканского конкурса "Семейные трудовые династии" прошла в Доме Дружбы народов в Ижевске и была приурочена ко Дню семейных трудовых династий, который учредили в регионе в 2021 году, уточняет пресс-служба. "В Удмуртии много трудовых династий во всех отраслях: промышленности, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве. Есть даже такие семьи, в которых общий рабочий стаж исчисляется сотнями лет. В них секреты мастерства в определенной сфере деятельности передаются от родителей к детям, внукам и правнукам. И тот факт, что люди работают на одном и том же месте из поколения в поколение, я считаю комплиментом нашим предприятиям, показателем их престижа и стабильности", - приводятся в сообщении слова Бречалова. По данным пресс-службы, победителей определили в трёх номинациях. В номинации "За эффективную работу" отмечаются династии, которые имеют наибольшее количество трудовых наград и званий. В номинации "За преемственность поколений" победителями признаются семьи, которые в нескольких поколениях преданы одной отрасли или одному предприятию. А "Старейшими династиями" признаются династии с самым продолжительным трудовым стажем. Победителей и призёров конкурса наградили дипломами и денежными сертификатами номиналом 100 тысяч, 50 тысяч и 30 тысяч рублей. "С 2016 года в целом в конкурсе приняло участие 258 семей. Это трудовые династии самых разных отраслей: промышленных предприятий, бюджетной сферы, сельского хозяйства. Это не может не радовать. Мы понимаем, что эти люди передают традиции из поколения в поколение. Когда родители, дети, внуки работают на одном предприятии, они сохраняют семейные ценности. В Год семьи, объявленный нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, наш День семейных трудовых династий и конкурс "Семейные трудовые династии" приобретают ещё более серьезный смысл", — цитирует пресс-служба министра социальной политики региона Ольгу Лубнину. Одна из самых больших династий, присутствующих на празднике – Ежовы, 24 представителя династии отдали годы упорного труда Воткинскому заводу. Первый представитель трудовой династии приступил к работе в начале 19 века, а сейчас на предприятии трудятся 11 членов этой большой семьи. Династия Гавриловых-Касаткиных из Глазова может похвастаться многовековым стажем работы - суммарно 680 лет представители династии подарили Чепецкому механическому заводу. На празднике также присутствовали потомственные педагоги. Семья Люкиных из Увинского района в сфере образования в общей сложности более 330 лет. Основатель династии – Василий Павлович – посвятил учительству 33 года. Вместе с супругой Марией Яковлевной – учителем начальных классов – они воспитали пятерых детей. Трое посвятили себя педагогике и привили любовь к профессии своим детям, сообщают власти региона. "Также глава республики отметил благодарностью семью нефтяников Серебренниковых. В сфере нефтедобычи и переработки работают шестеро представителей семейства. Их общий стаж составляет 127 лет. В этом году конкурс семейных трудовых династий прошёл в Удмуртии в девятый раз. В финал вышли 23 семьи из четырех городов и восьми районов республики", - говорится в релизе.

ижевск

глазов

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александр бречалов, ижевск, глазов, воткинский завод, чепецкий механический завод