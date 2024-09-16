Рейтинг@Mail.ru
Бречалов наградил победителей конкурса "Семейные трудовые династии" - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
19:07 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/konkurs-1973049494.html
Бречалов наградил победителей конкурса "Семейные трудовые династии"
Бречалов наградил победителей конкурса "Семейные трудовые династии" - РИА Новости, 16.09.2024
Бречалов наградил победителей конкурса "Семейные трудовые династии"
Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей и призёров регионального конкурса "Семейные трудовые династии", сообщила пресс-служба руководителя... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:07
2024-09-16T19:07
удмуртская республика
александр бречалов
ижевск
глазов
воткинский завод
чепецкий механический завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg
УФА, 16 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей и призёров регионального конкурса "Семейные трудовые династии", сообщила пресс-служба руководителя республики. Торжественная церемония награждения победителей и призёров ежегодного республиканского конкурса "Семейные трудовые династии" прошла в Доме Дружбы народов в Ижевске и была приурочена ко Дню семейных трудовых династий, который учредили в регионе в 2021 году, уточняет пресс-служба. "В Удмуртии много трудовых династий во всех отраслях: промышленности, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве. Есть даже такие семьи, в которых общий рабочий стаж исчисляется сотнями лет. В них секреты мастерства в определенной сфере деятельности передаются от родителей к детям, внукам и правнукам. И тот факт, что люди работают на одном и том же месте из поколения в поколение, я считаю комплиментом нашим предприятиям, показателем их престижа и стабильности", - приводятся в сообщении слова Бречалова. По данным пресс-службы, победителей определили в трёх номинациях. В номинации "За эффективную работу" отмечаются династии, которые имеют наибольшее количество трудовых наград и званий. В номинации "За преемственность поколений" победителями признаются семьи, которые в нескольких поколениях преданы одной отрасли или одному предприятию. А "Старейшими династиями" признаются династии с самым продолжительным трудовым стажем. Победителей и призёров конкурса наградили дипломами и денежными сертификатами номиналом 100 тысяч, 50 тысяч и 30 тысяч рублей. "С 2016 года в целом в конкурсе приняло участие 258 семей. Это трудовые династии самых разных отраслей: промышленных предприятий, бюджетной сферы, сельского хозяйства. Это не может не радовать. Мы понимаем, что эти люди передают традиции из поколения в поколение. Когда родители, дети, внуки работают на одном предприятии, они сохраняют семейные ценности. В Год семьи, объявленный нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, наш День семейных трудовых династий и конкурс "Семейные трудовые династии" приобретают ещё более серьезный смысл", — цитирует пресс-служба министра социальной политики региона Ольгу Лубнину. Одна из самых больших династий, присутствующих на празднике – Ежовы, 24 представителя династии отдали годы упорного труда Воткинскому заводу. Первый представитель трудовой династии приступил к работе в начале 19 века, а сейчас на предприятии трудятся 11 членов этой большой семьи. Династия Гавриловых-Касаткиных из Глазова может похвастаться многовековым стажем работы - суммарно 680 лет представители династии подарили Чепецкому механическому заводу. На празднике также присутствовали потомственные педагоги. Семья Люкиных из Увинского района в сфере образования в общей сложности более 330 лет. Основатель династии – Василий Павлович – посвятил учительству 33 года. Вместе с супругой Марией Яковлевной – учителем начальных классов – они воспитали пятерых детей. Трое посвятили себя педагогике и привили любовь к профессии своим детям, сообщают власти региона. "Также глава республики отметил благодарностью семью нефтяников Серебренниковых. В сфере нефтедобычи и переработки работают шестеро представителей семейства. Их общий стаж составляет 127 лет. В этом году конкурс семейных трудовых династий прошёл в Удмуртии в девятый раз. В финал вышли 23 семьи из четырех городов и восьми районов республики", - говорится в релизе.
ижевск
глазов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9625455cb728b1dbf00c8881086ac67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр бречалов, ижевск, глазов, воткинский завод, чепецкий механический завод
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Ижевск, Глазов, Воткинский завод, Чепецкий механический завод

Бречалов наградил победителей конкурса "Семейные трудовые династии"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 16 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей и призёров регионального конкурса "Семейные трудовые династии", сообщила пресс-служба руководителя республики.
Торжественная церемония награждения победителей и призёров ежегодного республиканского конкурса "Семейные трудовые династии" прошла в Доме Дружбы народов в Ижевске и была приурочена ко Дню семейных трудовых династий, который учредили в регионе в 2021 году, уточняет пресс-служба.
"В Удмуртии много трудовых династий во всех отраслях: промышленности, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве. Есть даже такие семьи, в которых общий рабочий стаж исчисляется сотнями лет. В них секреты мастерства в определенной сфере деятельности передаются от родителей к детям, внукам и правнукам. И тот факт, что люди работают на одном и том же месте из поколения в поколение, я считаю комплиментом нашим предприятиям, показателем их престижа и стабильности", - приводятся в сообщении слова Бречалова.
По данным пресс-службы, победителей определили в трёх номинациях. В номинации "За эффективную работу" отмечаются династии, которые имеют наибольшее количество трудовых наград и званий. В номинации "За преемственность поколений" победителями признаются семьи, которые в нескольких поколениях преданы одной отрасли или одному предприятию. А "Старейшими династиями" признаются династии с самым продолжительным трудовым стажем. Победителей и призёров конкурса наградили дипломами и денежными сертификатами номиналом 100 тысяч, 50 тысяч и 30 тысяч рублей.
"С 2016 года в целом в конкурсе приняло участие 258 семей. Это трудовые династии самых разных отраслей: промышленных предприятий, бюджетной сферы, сельского хозяйства. Это не может не радовать. Мы понимаем, что эти люди передают традиции из поколения в поколение. Когда родители, дети, внуки работают на одном предприятии, они сохраняют семейные ценности. В Год семьи, объявленный нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, наш День семейных трудовых династий и конкурс "Семейные трудовые династии" приобретают ещё более серьезный смысл", — цитирует пресс-служба министра социальной политики региона Ольгу Лубнину.
Одна из самых больших династий, присутствующих на празднике – Ежовы, 24 представителя династии отдали годы упорного труда Воткинскому заводу. Первый представитель трудовой династии приступил к работе в начале 19 века, а сейчас на предприятии трудятся 11 членов этой большой семьи. Династия Гавриловых-Касаткиных из Глазова может похвастаться многовековым стажем работы - суммарно 680 лет представители династии подарили Чепецкому механическому заводу. На празднике также присутствовали потомственные педагоги. Семья Люкиных из Увинского района в сфере образования в общей сложности более 330 лет. Основатель династии – Василий Павлович – посвятил учительству 33 года. Вместе с супругой Марией Яковлевной – учителем начальных классов – они воспитали пятерых детей. Трое посвятили себя педагогике и привили любовь к профессии своим детям, сообщают власти региона.
"Также глава республики отметил благодарностью семью нефтяников Серебренниковых. В сфере нефтедобычи и переработки работают шестеро представителей семейства. Их общий стаж составляет 127 лет. В этом году конкурс семейных трудовых династий прошёл в Удмуртии в девятый раз. В финал вышли 23 семьи из четырех городов и восьми районов республики", - говорится в релизе.
 
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловИжевскГлазовВоткинский заводЧепецкий механический завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала