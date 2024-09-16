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Правительство России одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго - РИА Новости, 16.09.2024
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19:55 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/kongo-1973056730.html
Правительство России одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго
Правительство России одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго - РИА Новости, 16.09.2024
Правительство России одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго
Правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:55
2024-09-16T19:55
россия
конго
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "... одобрить представленный Минэнерго России согласованный с МИДом России... и предварительно проработанный с Конголезской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар -Лутете-Малуко-Трешо на территории Республики Конго", - говорится в распоряжении.
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россия, конго, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Конго, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Правительство России одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго

Правительство РФ одобрило проект о строительстве нефтепродуктопровода в Конго

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"... одобрить представленный Минэнерго России согласованный с МИДом России... и предварительно проработанный с Конголезской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар -Лутете-Малуко-Трешо на территории Республики Конго", - говорится в распоряжении.
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Конго готова сотрудничать с Россией в нефтяной и атомной отраслях
2 сентября, 15:28
 
РоссияКонгоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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