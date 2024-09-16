https://ria.ru/20240916/kongo-1973056730.html

Правительство России одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго

Правительство России одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго - РИА Новости, 16.09.2024

Правительство России одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго

Правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:55

2024-09-16T19:55

2024-09-16T19:55

россия

конго

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "... одобрить представленный Минэнерго России согласованный с МИДом России... и предварительно проработанный с Конголезской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар -Лутете-Малуко-Трешо на территории Республики Конго", - говорится в распоряжении.

https://ria.ru/20240902/kongo-1970008631.html

россия

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2024

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россия, конго, министерство энергетики рф (минэнерго россии)