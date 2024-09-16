https://ria.ru/20240916/kofe-1972877166.html

Невролог рассказал, кому не рекомендуется пить кофе

Невролог рассказал, кому не рекомендуется пить кофе - РИА Новости, 16.09.2024

Невролог рассказал, кому не рекомендуется пить кофе

Людям с тревожными расстройствами, повышенным давлением и проблемами с пищеварением не стоит злоупотреблять кофе, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T03:07

2024-09-16T03:07

2024-09-16T05:26

общество

владимир мартынов

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Людям с тревожными расстройствами, повышенным давлением и проблемами с пищеварением не стоит злоупотреблять кофе, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "При ежедневном потреблении кофе или злоупотреблении им человек может стать раздражительным или тревожным. У людей с тревожными расстройствами и частым сердцебиением может появляться чувство беспокойства", — сказал Мартынов. Кроме того, врач посоветовал людям, у которых есть проблемы с желудком или гастрит, обратить внимание на количество потребляемого кофе, поскольку он может вызвать расстройство пищеварения. "У людей с гипертонией кофеин может еще больше увеличивать давление, хотя это кратковременно. Если пить кофе после обеда или перед сном, может нарушиться сон, появиться бессонница", — отметил Мартынов. Невролог также рассказал про эффект "толерантности", который заключается в том, что организм привыкает к большому количеству кофе. Человеку нужно будет пить все больше кофе, чтобы достигать такого же эффекта бодрости и концентрации внимания. Это может перерасти в зависимость, у человека будет болеть голова, он будет быстро уставать, если не выпьет кофе, резюмировал он.

https://ria.ru/20240417/kofe-1940489945.html

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общество, владимир мартынов, здоровье - общество, россия