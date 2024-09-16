https://ria.ru/20240916/kofe-1972877166.html
Невролог рассказал, кому не рекомендуется пить кофе
Невролог рассказал, кому не рекомендуется пить кофе - РИА Новости, 16.09.2024
Невролог рассказал, кому не рекомендуется пить кофе
Людям с тревожными расстройствами, повышенным давлением и проблемами с пищеварением не стоит злоупотреблять кофе, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T03:07
2024-09-16T03:07
2024-09-16T05:26
общество
владимир мартынов
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Людям с тревожными расстройствами, повышенным давлением и проблемами с пищеварением не стоит злоупотреблять кофе, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "При ежедневном потреблении кофе или злоупотреблении им человек может стать раздражительным или тревожным. У людей с тревожными расстройствами и частым сердцебиением может появляться чувство беспокойства", — сказал Мартынов. Кроме того, врач посоветовал людям, у которых есть проблемы с желудком или гастрит, обратить внимание на количество потребляемого кофе, поскольку он может вызвать расстройство пищеварения. "У людей с гипертонией кофеин может еще больше увеличивать давление, хотя это кратковременно. Если пить кофе после обеда или перед сном, может нарушиться сон, появиться бессонница", — отметил Мартынов. Невролог также рассказал про эффект "толерантности", который заключается в том, что организм привыкает к большому количеству кофе. Человеку нужно будет пить все больше кофе, чтобы достигать такого же эффекта бодрости и концентрации внимания. Это может перерасти в зависимость, у человека будет болеть голова, он будет быстро уставать, если не выпьет кофе, резюмировал он.
https://ria.ru/20240417/kofe-1940489945.html
https://ria.ru/20240828/kofe-1968872593.html
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общество, владимир мартынов, здоровье - общество, россия
Общество, Владимир Мартынов, Здоровье - Общество, Россия
Невролог рассказал, кому не рекомендуется пить кофе
Врач Мартынов: людям с тревожными расстройствами не стоит злоупотреблять кофе
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Людям с тревожными расстройствами, повышенным давлением и проблемами с пищеварением не стоит злоупотреблять кофе, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"При ежедневном потреблении кофе или злоупотреблении им человек может стать раздражительным или тревожным. У людей с тревожными расстройствами и частым сердцебиением может появляться чувство беспокойства", — сказал Мартынов.
Кроме того, врач посоветовал людям, у которых есть проблемы с желудком или гастрит, обратить внимание на количество потребляемого кофе, поскольку он может вызвать расстройство пищеварения.
«
"У людей с гипертонией кофеин может еще больше увеличивать давление, хотя это кратковременно. Если пить кофе после обеда или перед сном, может нарушиться сон, появиться бессонница", — отметил Мартынов.
Невролог также рассказал про эффект "толерантности", который заключается в том, что организм привыкает к большому количеству кофе. Человеку нужно будет пить все больше кофе, чтобы достигать такого же эффекта бодрости и концентрации внимания.
Это может перерасти в зависимость, у человека будет болеть голова, он будет быстро уставать, если не выпьет кофе, резюмировал он.