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В США гражданину Китая предъявили обвинения в кибермошенничестве - РИА Новости, 16.09.2024
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23:16 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/kitay-1973076820.html
В США гражданину Китая предъявили обвинения в кибермошенничестве
В США гражданину Китая предъявили обвинения в кибермошенничестве - РИА Новости, 16.09.2024
В США гражданину Китая предъявили обвинения в кибермошенничестве
Минюст США предъявил обвинения гражданину КНР в электронном мошенничестве и попытках незаконным путем получить исходные программные коды НАСА и других компаний... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T23:16
2024-09-16T23:16
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Минюст США предъявил обвинения гражданину КНР в электронном мошенничестве и попытках незаконным путем получить исходные программные коды НАСА и других компаний и организаций, сообщило ведомство в понедельник. "Попытки украсть ценное исследовательское программное обеспечение представляют огромную угрозу национальной безопасности", - заявил в связи с выдвижением обвинений прокурор Райан Бучанан. По данным обвинения, 39-летний гражданин Китая Сун У, рассылал фишинговые письма сотрудникам правительства США, в том числе НАСА, в структуры Пентагона, а также сотрудникам различных вузов США и частных компаний, целью которых было получение доступа к исходным кодам или программам, к которым имели доступ получатели писем. Корреспонденция выглядела как письма, полученные от коллег адресата. Прокуратура США утверждает, что Сун являлся сотрудником Китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC). В общей сложности гражданину КНР предъявлены обвинения по 14 статьям, в том числе за онлайн-мошенничество и кражу личных данных. За каждое из предъявленных обвинений ему грозит до 20 лет тюрьмы. Информации о местонахождении обвиняемого не приводится.
https://ria.ru/20240914/khakery-1972647701.html
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в мире, технологии, сша, китай, наса, министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Китай, НАСА, Министерство обороны США
В США гражданину Китая предъявили обвинения в кибермошенничестве

Минюст США предъявил гражданину КНР обвинения в кибермошенничестве и хакерстве

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибермошенничество
Кибермошенничество - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибермошенничество. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Минюст США предъявил обвинения гражданину КНР в электронном мошенничестве и попытках незаконным путем получить исходные программные коды НАСА и других компаний и организаций, сообщило ведомство в понедельник.
"Попытки украсть ценное исследовательское программное обеспечение представляют огромную угрозу национальной безопасности", - заявил в связи с выдвижением обвинений прокурор Райан Бучанан.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Эксперт раскрыл, когда хакеры в России активизируются
14 сентября, 07:30
По данным обвинения, 39-летний гражданин Китая Сун У, рассылал фишинговые письма сотрудникам правительства США, в том числе НАСА, в структуры Пентагона, а также сотрудникам различных вузов США и частных компаний, целью которых было получение доступа к исходным кодам или программам, к которым имели доступ получатели писем. Корреспонденция выглядела как письма, полученные от коллег адресата.
Прокуратура США утверждает, что Сун являлся сотрудником Китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC). В общей сложности гражданину КНР предъявлены обвинения по 14 статьям, в том числе за онлайн-мошенничество и кражу личных данных.
За каждое из предъявленных обвинений ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Информации о местонахождении обвиняемого не приводится.
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