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Пекин ответил на заявление США и Великобритании о стратегическом диалоге
Пекин ответил на заявление США и Великобритании о стратегическом диалоге - РИА Новости, 16.09.2024
Пекин ответил на заявление США и Великобритании о стратегическом диалоге
Пекин выступает против распространения США и Великобританией ложной информации о том, что Китай поддерживает военно-промышленный комплекс РФ, говорится в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:21
2024-09-16T12:21
2024-09-16T12:21
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ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости. Пекин выступает против распространения США и Великобританией ложной информации о том, что Китай поддерживает военно-промышленный комплекс РФ, говорится в заявлении посольства Китая в Великобритании. Дипмиссия ответила на совместное заявление Великобритании и США о стратегическом диалоге, в котором помимо прочего затрагивался Тайваньский вопрос и проблема Южно-Китайского моря, а также утверждалось, что "Китай поддерживает военно-промышленный комплекс России". "Мы решительно выступаем против непрерывного распространения соответствующими странами ложной информации о том, что Китай якобы поддерживает военно-промышленный комплекс России", - говорится в заявлении дипмиссии. Указано, что Китай "призывает Великобританию и США прекратить подливать масло в огонь и перекладывать вину".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, китай, сша
В мире, Великобритания, Китай, США
Пекин ответил на заявление США и Великобритании о стратегическом диалоге
Китай выступил против распространения США лжи о поддержке российского ВПК