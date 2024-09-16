https://ria.ru/20240916/kitaj-1972931214.html

Пекин ответил на заявление США и Великобритании о стратегическом диалоге

Пекин ответил на заявление США и Великобритании о стратегическом диалоге - РИА Новости, 16.09.2024

Пекин ответил на заявление США и Великобритании о стратегическом диалоге

Пекин выступает против распространения США и Великобританией ложной информации о том, что Китай поддерживает военно-промышленный комплекс РФ, говорится в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:21

2024-09-16T12:21

2024-09-16T12:21

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китай

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ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости. Пекин выступает против распространения США и Великобританией ложной информации о том, что Китай поддерживает военно-промышленный комплекс РФ, говорится в заявлении посольства Китая в Великобритании. Дипмиссия ответила на совместное заявление Великобритании и США о стратегическом диалоге, в котором помимо прочего затрагивался Тайваньский вопрос и проблема Южно-Китайского моря, а также утверждалось, что "Китай поддерживает военно-промышленный комплекс России". "Мы решительно выступаем против непрерывного распространения соответствующими странами ложной информации о том, что Китай якобы поддерживает военно-промышленный комплекс России", - говорится в заявлении дипмиссии. Указано, что Китай "призывает Великобританию и США прекратить подливать масло в огонь и перекладывать вину".

https://ria.ru/20240828/zapad-1969024082.html

https://ria.ru/20240426/kitay-1942601999.html

великобритания

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, китай, сша