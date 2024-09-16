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Пекин ответил на заявление США и Великобритании о стратегическом диалоге - РИА Новости, 16.09.2024
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12:21 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/kitaj-1972931214.html
Пекин ответил на заявление США и Великобритании о стратегическом диалоге
Пекин ответил на заявление США и Великобритании о стратегическом диалоге - РИА Новости, 16.09.2024
Пекин ответил на заявление США и Великобритании о стратегическом диалоге
Пекин выступает против распространения США и Великобританией ложной информации о том, что Китай поддерживает военно-промышленный комплекс РФ, говорится в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:21
2024-09-16T12:21
в мире
великобритания
китай
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ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости. Пекин выступает против распространения США и Великобританией ложной информации о том, что Китай поддерживает военно-промышленный комплекс РФ, говорится в заявлении посольства Китая в Великобритании. Дипмиссия ответила на совместное заявление Великобритании и США о стратегическом диалоге, в котором помимо прочего затрагивался Тайваньский вопрос и проблема Южно-Китайского моря, а также утверждалось, что "Китай поддерживает военно-промышленный комплекс России". "Мы решительно выступаем против непрерывного распространения соответствующими странами ложной информации о том, что Китай якобы поддерживает военно-промышленный комплекс России", - говорится в заявлении дипмиссии. Указано, что Китай "призывает Великобританию и США прекратить подливать масло в огонь и перекладывать вину".
https://ria.ru/20240828/zapad-1969024082.html
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в мире, великобритания, китай, сша
В мире, Великобритания, Китай, США
Пекин ответил на заявление США и Великобритании о стратегическом диалоге

Китай выступил против распространения США лжи о поддержке российского ВПК

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости. Пекин выступает против распространения США и Великобританией ложной информации о том, что Китай поддерживает военно-промышленный комплекс РФ, говорится в заявлении посольства Китая в Великобритании.
Дипмиссия ответила на совместное заявление Великобритании и США о стратегическом диалоге, в котором помимо прочего затрагивался Тайваньский вопрос и проблема Южно-Китайского моря, а также утверждалось, что "Китай поддерживает военно-промышленный комплекс России".
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"Мы решительно выступаем против непрерывного распространения соответствующими странами ложной информации о том, что Китай якобы поддерживает военно-промышленный комплекс России", - говорится в заявлении дипмиссии.
Указано, что Китай "призывает Великобританию и США прекратить подливать масло в огонь и перекладывать вину".
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