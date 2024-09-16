https://ria.ru/20240916/khusity-1972992205.html

Президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия йеменским хуситам

Президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия йеменским хуситам - РИА Новости, 16.09.2024

Президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия йеменским хуситам

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе первой пресс-конференции в понедельник опроверг заявления о передаче Ираном Йемену гиперзвукового оружия. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:25

2024-09-16T15:25

2024-09-16T15:38

хуситы

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иран

масуд пезешкиан

йемен

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ТЕГЕРАН, 16 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе первой пресс-конференции в понедельник опроверг заявления о передаче Ираном Йемену гиперзвукового оружия."Иран не передавал никаких (гиперзвуковых – ред.) ракет, которые йеменцы выпустили по территории Израиля. У Ирана и Йемена относительно Израиля одна точка зрения, конечно. У нас есть ракетная мощь, но и у самих йеменцев есть свои технологии", - сказал Пезешкиан.Накануне йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар по израильскому городу был нанесен с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.

https://ria.ru/20240916/khusity-1972926285.html

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хуситы, в мире, иран, масуд пезешкиан, йемен, израиль