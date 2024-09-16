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Президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия йеменским хуситам
Президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия йеменским хуситам - РИА Новости, 16.09.2024
Президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия йеменским хуситам
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе первой пресс-конференции в понедельник опроверг заявления о передаче Ираном Йемену гиперзвукового оружия. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:25
2024-09-16T15:25
2024-09-16T15:38
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ТЕГЕРАН, 16 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе первой пресс-конференции в понедельник опроверг заявления о передаче Ираном Йемену гиперзвукового оружия."Иран не передавал никаких (гиперзвуковых – ред.) ракет, которые йеменцы выпустили по территории Израиля. У Ирана и Йемена относительно Израиля одна точка зрения, конечно. У нас есть ракетная мощь, но и у самих йеменцев есть свои технологии", - сказал Пезешкиан.Накануне йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар по израильскому городу был нанесен с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.
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хуситы, в мире, иран, масуд пезешкиан, йемен, израиль
хуситы, В мире, Иран, Масуд Пезешкиан, Йемен, Израиль
Президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия йеменским хуситам
Масуд Пезешкиан опроверг передачу гиперзвукового оружия йеменским хуситам