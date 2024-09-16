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Хуситы подтвердили, что сбили третий американский беспилотник за неделю - РИА Новости, 16.09.2024
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11:58 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/khusity-1972926285.html
Хуситы подтвердили, что сбили третий американский беспилотник за неделю
Хуситы подтвердили, что сбили третий американский беспилотник за неделю - РИА Новости, 16.09.2024
Хуситы подтвердили, что сбили третий американский беспилотник за неделю
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило, что сбило в центральной части Йемена третий за неделю разведывательный... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:58
2024-09-16T11:58
в мире
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йемен
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ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 16 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило, что сбило в центральной части Йемена третий за неделю разведывательный беспилотник США MQ-9. "Силы воздушной обороны Йемена сбили американский беспилотник MQ-9 ракетой "земля-воздух" во время совершения им вражеских задач в небе провинции Дхамар", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира". По его словам, силам ПВО Йемена удалось сбить три беспилотника такого типа за неделю и десять - с начала военных действий в поддержку палестинцев в секторе Газа.
https://ria.ru/20240916/yemen-1972875745.html
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в мире, космос - риа наука, йемен, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Космос - РИА Наука, Йемен, США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы подтвердили, что сбили третий американский беспилотник за неделю

Хуситы подтвердили, что сбили третий за неделю американский беспилотник MQ-9

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 16 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило, что сбило в центральной части Йемена третий за неделю разведывательный беспилотник США MQ-9.
"Силы воздушной обороны Йемена сбили американский беспилотник MQ-9 ракетой "земля-воздух" во время совершения им вражеских задач в небе провинции Дхамар", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
По его словам, силам ПВО Йемена удалось сбить три беспилотника такого типа за неделю и десять - с начала военных действий в поддержку палестинцев в секторе Газа.
Последствия авиаудара в Йемене - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
США уничтожили ракетную систему хуситов в Йемене
Вчера, 02:29
 
В миреКосмос - РИА НаукаЙеменСШААнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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