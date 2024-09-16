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Хуситы подтвердили, что сбили третий американский беспилотник за неделю
Хуситы подтвердили, что сбили третий американский беспилотник за неделю - РИА Новости, 16.09.2024
Хуситы подтвердили, что сбили третий американский беспилотник за неделю
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило, что сбило в центральной части Йемена третий за неделю разведывательный... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:58
2024-09-16T11:58
2024-09-16T11:58
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ДОХА, 16 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило, что сбило в центральной части Йемена третий за неделю разведывательный беспилотник США MQ-9. "Силы воздушной обороны Йемена сбили американский беспилотник MQ-9 ракетой "земля-воздух" во время совершения им вражеских задач в небе провинции Дхамар", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира". По его словам, силам ПВО Йемена удалось сбить три беспилотника такого типа за неделю и десять - с начала военных действий в поддержку палестинцев в секторе Газа.
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в мире, космос - риа наука, йемен, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Космос - РИА Наука, Йемен, США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы подтвердили, что сбили третий американский беспилотник за неделю
Хуситы подтвердили, что сбили третий за неделю американский беспилотник MQ-9