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Хуситы подтвердили, что сбили третий американский беспилотник за неделю

Хуситы подтвердили, что сбили третий американский беспилотник за неделю - РИА Новости, 16.09.2024

Хуситы подтвердили, что сбили третий американский беспилотник за неделю

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило, что сбило в центральной части Йемена третий за неделю разведывательный... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:58

2024-09-16T11:58

2024-09-16T11:58

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 16 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило, что сбило в центральной части Йемена третий за неделю разведывательный беспилотник США MQ-9. "Силы воздушной обороны Йемена сбили американский беспилотник MQ-9 ракетой "земля-воздух" во время совершения им вражеских задач в небе провинции Дхамар", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира". По его словам, силам ПВО Йемена удалось сбить три беспилотника такого типа за неделю и десять - с начала военных действий в поддержку палестинцев в секторе Газа.

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в мире, космос - риа наука, йемен, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году