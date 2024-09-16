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Более 500 зрителей пришли на премьеру спектакля "Русалочка" в Химках - РИА Новости, 16.09.2024
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16:52 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/khimki-1973013883.html
Более 500 зрителей пришли на премьеру спектакля "Русалочка" в Химках
Более 500 зрителей пришли на премьеру спектакля "Русалочка" в Химках - РИА Новости, 16.09.2024
Более 500 зрителей пришли на премьеру спектакля "Русалочка" в Химках
Свыше 500 зрителей посетили премьеру детского спектакля "Русалочка" по мотивам сказки Андерсена в театре "Наш Дом", сообщает пресс-служба администрации Химок. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:52
2024-09-16T16:52
химки (городской округ в московской области)
спектакль
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Свыше 500 зрителей посетили премьеру детского спектакля "Русалочка" по мотивам сказки Андерсена в театре "Наш Дом", сообщает пресс-служба администрации Химок. Спектакль поставили по программе проекта "Культура малой Родины". Юные зрители погрузились в загадочную и сказочную атмосферу жизни морских обитателей. Игру актеров дополнили яркие декорации, тематические костюмы и красочный грим в морской тематике. Спектакль поставили по мотивам всемирно известной сказки детского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Зрителями театральной постановки стали как юные жители старше восьми лет, так и взрослые. Театр работает уже 28 лет. Спектакли показывают на двух сценах — на улицах Калинина и Маяковского. Число постоянных зрителей увеличивается с каждым годом. Также в сентябре зрителям представят комедии "Любовь и карты" и "Ужин дураков", а также сказки "Аленький цветочек" и "Алладин и волшебная лампа".
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химки (городской округ в московской области), спектакль
Химки (городской округ в Московской области), Спектакль

Более 500 зрителей пришли на премьеру спектакля "Русалочка" в Химках

© Фото : пресс-служба администрации ХимокБолее 500 зрителей пришли на премьеру спектакля "Русалочка" в Химках
Более 500 зрителей пришли на премьеру спектакля Русалочка в Химках - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Свыше 500 зрителей посетили премьеру детского спектакля "Русалочка" по мотивам сказки Андерсена в театре "Наш Дом", сообщает пресс-служба администрации Химок.
Спектакль поставили по программе проекта "Культура малой Родины".
Юные зрители погрузились в загадочную и сказочную атмосферу жизни морских обитателей. Игру актеров дополнили яркие декорации, тематические костюмы и красочный грим в морской тематике.
Спектакль поставили по мотивам всемирно известной сказки детского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Зрителями театральной постановки стали как юные жители старше восьми лет, так и взрослые.
Театр работает уже 28 лет. Спектакли показывают на двух сценах — на улицах Калинина и Маяковского. Число постоянных зрителей увеличивается с каждым годом. Также в сентябре зрителям представят комедии "Любовь и карты" и "Ужин дураков", а также сказки "Аленький цветочек" и "Алладин и волшебная лампа".
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