https://ria.ru/20240916/khimki-1973013883.html
Более 500 зрителей пришли на премьеру спектакля "Русалочка" в Химках
Более 500 зрителей пришли на премьеру спектакля "Русалочка" в Химках - РИА Новости, 16.09.2024
Более 500 зрителей пришли на премьеру спектакля "Русалочка" в Химках
Свыше 500 зрителей посетили премьеру детского спектакля "Русалочка" по мотивам сказки Андерсена в театре "Наш Дом", сообщает пресс-служба администрации Химок. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:52
2024-09-16T16:52
2024-09-16T16:52
химки (городской округ в московской области)
спектакль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973012998_58:199:1222:854_1920x0_80_0_0_138ddf8e9a69034024ce3c1f713e456d.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Свыше 500 зрителей посетили премьеру детского спектакля "Русалочка" по мотивам сказки Андерсена в театре "Наш Дом", сообщает пресс-служба администрации Химок. Спектакль поставили по программе проекта "Культура малой Родины". Юные зрители погрузились в загадочную и сказочную атмосферу жизни морских обитателей. Игру актеров дополнили яркие декорации, тематические костюмы и красочный грим в морской тематике. Спектакль поставили по мотивам всемирно известной сказки детского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Зрителями театральной постановки стали как юные жители старше восьми лет, так и взрослые. Театр работает уже 28 лет. Спектакли показывают на двух сценах — на улицах Калинина и Маяковского. Число постоянных зрителей увеличивается с каждым годом. Также в сентябре зрителям представят комедии "Любовь и карты" и "Ужин дураков", а также сказки "Аленький цветочек" и "Алладин и волшебная лампа".
https://ria.ru/20240914/skeyt-park-1972739501.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973012998_163:99:1170:854_1920x0_80_0_0_3650cb050d41252dee4f6379814f8e81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), спектакль
Химки (городской округ в Московской области), Спектакль
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Свыше 500 зрителей посетили премьеру детского спектакля "Русалочка" по мотивам сказки Андерсена в театре "Наш Дом", сообщает пресс-служба администрации Химок.
Спектакль поставили по программе проекта "Культура малой Родины".
Юные зрители погрузились в загадочную и сказочную атмосферу жизни морских обитателей. Игру актеров дополнили яркие декорации, тематические костюмы и красочный грим в морской тематике.
Спектакль поставили по мотивам всемирно известной сказки детского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Зрителями театральной постановки стали как юные жители старше восьми лет, так и взрослые.
Театр работает уже 28 лет. Спектакли показывают на двух сценах — на улицах Калинина и Маяковского. Число постоянных зрителей увеличивается с каждым годом. Также в сентябре зрителям представят комедии "Любовь и карты" и "Ужин дураков", а также сказки "Аленький цветочек" и "Алладин и волшебная лампа".