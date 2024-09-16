https://ria.ru/20240916/khimki-1973013883.html

Более 500 зрителей пришли на премьеру спектакля "Русалочка" в Химках

Более 500 зрителей пришли на премьеру спектакля "Русалочка" в Химках - РИА Новости, 16.09.2024

Более 500 зрителей пришли на премьеру спектакля "Русалочка" в Химках

Свыше 500 зрителей посетили премьеру детского спектакля "Русалочка" по мотивам сказки Андерсена в театре "Наш Дом", сообщает пресс-служба администрации Химок. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:52

2024-09-16T16:52

2024-09-16T16:52

химки (городской округ в московской области)

спектакль

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Свыше 500 зрителей посетили премьеру детского спектакля "Русалочка" по мотивам сказки Андерсена в театре "Наш Дом", сообщает пресс-служба администрации Химок. Спектакль поставили по программе проекта "Культура малой Родины". Юные зрители погрузились в загадочную и сказочную атмосферу жизни морских обитателей. Игру актеров дополнили яркие декорации, тематические костюмы и красочный грим в морской тематике. Спектакль поставили по мотивам всемирно известной сказки детского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Зрителями театральной постановки стали как юные жители старше восьми лет, так и взрослые. Театр работает уже 28 лет. Спектакли показывают на двух сценах — на улицах Калинина и Маяковского. Число постоянных зрителей увеличивается с каждым годом. Также в сентябре зрителям представят комедии "Любовь и карты" и "Ужин дураков", а также сказки "Аленький цветочек" и "Алладин и волшебная лампа".

https://ria.ru/20240914/skeyt-park-1972739501.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), спектакль