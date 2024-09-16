https://ria.ru/20240916/keln-1972954357.html

При взрыве в Кельне ранен человек

При взрыве в Кельне ранен человек - РИА Новости, 16.09.2024

При взрыве в Кельне ранен человек

Один человек получил лёгкие ранения в результате взрыва, прогремевшего ранее в понедельник в немецком Кёльне, говорится в заявлении полиции. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:43

2024-09-16T13:43

2024-09-16T14:00

кельн

в мире

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Один человек получил лёгкие ранения в результате взрыва, прогремевшего ранее в понедельник в немецком Кёльне, говорится в заявлении полиции.Утром в понедельник в Кёльне произошел взрыв на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе."Мужчина 53 лет получил лёгкие ранения в результате взрыва у входа в здание на улице Гогенцоллернринг в центре города в понедельник утром (16 сентября) около 5.45 утра (6.45 мск - ред.). От взрыва были сильно повреждены двери и окна здания. На основании записей полицейского видеонаблюдения полиция разыскивает мужчину, который предположительно причастен к преступлению и который после взрыва сбежал в сторону Фризенплац. Он был одет в бело-синюю куртку, темные брюки и темные кроссовки", - сообщили в полиции.Никаких дополнительных деталей произошедшего правоохранители не приводят.

https://ria.ru/20240916/keln-1972908822.html

https://ria.ru/20240729/vzryv-1962726927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кельн, в мире