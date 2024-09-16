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При взрыве в Кельне ранен человек - РИА Новости, 16.09.2024
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13:43 16.09.2024 (обновлено: 14:00 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/keln-1972954357.html
При взрыве в Кельне ранен человек
При взрыве в Кельне ранен человек - РИА Новости, 16.09.2024
При взрыве в Кельне ранен человек
Один человек получил лёгкие ранения в результате взрыва, прогремевшего ранее в понедельник в немецком Кёльне, говорится в заявлении полиции. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:43
2024-09-16T14:00
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Один человек получил лёгкие ранения в результате взрыва, прогремевшего ранее в понедельник в немецком Кёльне, говорится в заявлении полиции.Утром в понедельник в Кёльне произошел взрыв на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе."Мужчина 53 лет получил лёгкие ранения в результате взрыва у входа в здание на улице Гогенцоллернринг в центре города в понедельник утром (16 сентября) около 5.45 утра (6.45 мск - ред.). От взрыва были сильно повреждены двери и окна здания. На основании записей полицейского видеонаблюдения полиция разыскивает мужчину, который предположительно причастен к преступлению и который после взрыва сбежал в сторону Фризенплац. Он был одет в бело-синюю куртку, темные брюки и темные кроссовки", - сообщили в полиции.Никаких дополнительных деталей произошедшего правоохранители не приводят.
https://ria.ru/20240916/keln-1972908822.html
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кельн, в мире
Кельн, В мире
При взрыве в Кельне ранен человек

При взрыве в Кельне один человек получил легкие ранения

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва в Кельне
Последствия взрыва в Кельне - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети
Последствия взрыва в Кельне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Один человек получил лёгкие ранения в результате взрыва, прогремевшего ранее в понедельник в немецком Кёльне, говорится в заявлении полиции.
Утром в понедельник в Кёльне произошел взрыв на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе.
Кельн - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
На место взрыва в центре Кельна прибыли пожарные
Вчера, 10:28
"Мужчина 53 лет получил лёгкие ранения в результате взрыва у входа в здание на улице Гогенцоллернринг в центре города в понедельник утром (16 сентября) около 5.45 утра (6.45 мск - ред.). От взрыва были сильно повреждены двери и окна здания. На основании записей полицейского видеонаблюдения полиция разыскивает мужчину, который предположительно причастен к преступлению и который после взрыва сбежал в сторону Фризенплац. Он был одет в бело-синюю куртку, темные брюки и темные кроссовки", - сообщили в полиции.
Никаких дополнительных деталей произошедшего правоохранители не приводят.
Дым на заводе BASF в немецком городе Людвигсхафен - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
На крупнейшем химическом заводе в Германии прогремел взрыв
29 июля, 16:08
 
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