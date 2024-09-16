https://ria.ru/20240916/kazan-1972999110.html

В Казани представили выставку к 300-летию Российской Академии наук

В Казани представили выставку к 300-летию Российской Академии наук - РИА Новости, 16.09.2024

В Казани представили выставку к 300-летию Российской Академии наук

К 300-летию Российской Академии наук фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" представил в Казани передвижную стендовую выставку... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:00

2024-09-16T16:00

2024-09-16T16:00

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

российская академия наук

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УФА, 16 сен – РИА Новости. К 300-летию Российской Академии наук фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" представил в Казани передвижную стендовую выставку "Императорская Академия наук: достижения и открытия во благо России. 1724-1917", которая рассказывает об истории создания и деятельности высшего научного учреждения России, сообщили в пресс-службе фонда. В Казани при поддержке минкультуры Татарстан проходят научно-просветительские и культурные мероприятия к 300-летию Российской Академии наук и 220-летию открытия Казанского Императорского университета. Центральным событием мероприятий стала всероссийская научная конференция на тему "Вклад отечественной академической науки в развитие российского государства в XVIII-XXI вв". В Академии наук Республики Татарстан фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" представил передвижную стендовую выставку "Императорская Академия наук: достижения и открытия во благо России. 1724-1917". Экспозиция подготовлена совместно с институтом всеобщей истории РАН и институтом перспективных исторических исследований. Выставка рассказывает об истории создания и деятельности высшего научного учреждения России. На выставочных стендах в хронологическом порядке представлен краткий исторический обзор основных этапов развития и достижений Академии наук в период с 1724 до 1917 годы, информируют организаторы мероприятия. "Для нас сегодня знаменательный день, презентация выставки, к которой готовились целый год, мы изучили огромное количество научных материалов, касающихся истории и достижений Императорской академии наук. Мы понимаем, какой удивительной притягательной силой научный потенциал России обладал во все времена. Еще со времен Императора Петра Первого иностранцы шли на службу русской науке, оставались в стране и становились по сути гражданами Российской Империи. Россия всегда являлась одним из центров мировой науки. И наша выставка это доказывает", - заявила журналистам глава фонда "Елисаевтинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО), кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН Анна Громова. Она отметила, что в той форме, как представлена выставка, посетителями легко усваиваются знания и легко определяется объем вклада российской науки в мировую цивилизацию. "Это необходимые знания, которые требуются сейчас нашей молодежи и каждому из нас для того, чтобы осознавать в какой стране мы родились и трудимся. Выставка только начинает свое шествие по России. Предполагается экспонировать эту выставку в президиуме РАН, обязательно будем экспонировать ее в Иркутске, в Новосибирске, в тех академических городах, которые мы хорошо знаем и которые составили свою славу отечественной науке уже в советский период", - сказала Громова. Глава фонда добавила, что выставка предварила конференцию. "То, что выставка и конференция пройдет в один день имеет большое значение для раскрытия темы. На конференции мы будем говорить о персоналиях, личностях, о великом вкладе земли Поволжья в общие достижения российской науки. Достоинство нашей конференции и в том, что мы говорим не только о достижении императорской науки, а мы говорим о российской науке. Мы говорим в каких условиях после революции, во время Великой Отечественной войны, оказалась наука, как сохранились научные центры, как они развивались, как они укрепляли нашу обороноспособность, наш экономический потенциал", - добавила Громова. Президент академии наук Республики Татарстан, доктор технических наук Рифкат Минниханов сказал, что выставку будут тиражировать во всех учебных заведениях республики. "В популярной форме показываем, что русская наука она есть, была она развивалась и и сегодня у нее есть перспективы. Мы берем выставку под свое крыло, совместно будем максимально тиражировать её по республике Татарстан", - сказал он. В пресс-службе фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" рассказали, что в экспозиции в том числе рассказывается о деятельности крупнейших математиков XIX века и о создании знаменитой Петербургской математической школы. "Посетители выставки узнают о научных открытиях в области астрономии, физики, аэродинамики, о расцвете химической науки во второй половине XIX века. Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" подготовлен лифлет по выставке. После Казани экспозиция будет представлена в других городах и муниципальных образованиях Республики Татарстан", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240729/sotrudnichestvo-1962647025.html

https://ria.ru/20240912/kazanskiy-1972297181.html

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россия, казань, республика татарстан (татарстан), елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук