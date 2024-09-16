https://ria.ru/20240916/kazakhstan-1972889016.html

Токаев уволил главу службы внешней разведки и антитеррора КНБ

Токаев уволил главу службы внешней разведки и антитеррора КНБ - РИА Новости, 16.09.2024

Токаев уволил главу службы внешней разведки и антитеррора КНБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу службы внешней разведки и антитеррора комитета национальной безопаности (КНБ) страны,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T08:01

2024-09-16T08:01

2024-09-16T08:01

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 16 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу службы внешней разведки и антитеррора комитета национальной безопаности (КНБ) страны, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника службы антитеррора", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президента Токаева. Также сообщается, что Аскар Амерханов освобождён от должности заместителя председателя комитета национальной безопасности Казахстана - директора службы внешней разведки.

https://ria.ru/20240506/bishimbaev-1944092514.html

казахстан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев