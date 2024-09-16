https://ria.ru/20240916/kazakhstan-1972889016.html
Токаев уволил главу службы внешней разведки и антитеррора КНБ
Токаев уволил главу службы внешней разведки и антитеррора КНБ - РИА Новости, 16.09.2024
Токаев уволил главу службы внешней разведки и антитеррора КНБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу службы внешней разведки и антитеррора комитета национальной безопаности (КНБ) страны,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:01
2024-09-16T08:01
2024-09-16T08:01
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 16 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу службы внешней разведки и антитеррора комитета национальной безопаности (КНБ) страны, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника службы антитеррора", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президента Токаева. Также сообщается, что Аскар Амерханов освобождён от должности заместителя председателя комитета национальной безопасности Казахстана - директора службы внешней разведки.
https://ria.ru/20240506/bishimbaev-1944092514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Токаев уволил главу службы внешней разведки и антитеррора КНБ
Токаев уволил главу службы внешней разведки и антитеррора КНБ Сейсембаева
АСТАНА, 16 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу службы внешней разведки и антитеррора комитета национальной безопаности (КНБ) страны, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.
"Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника службы антитеррора", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президента Токаева.
Также сообщается, что Аскар Амерханов освобождён от должности заместителя председателя комитета национальной безопасности Казахстана - директора службы внешней разведки.