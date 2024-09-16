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Кадыров рассказал о планах по строительству нового района в Грозном - РИА Новости, 16.09.2024
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23:22 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/kadyrov-1973077632.html
Кадыров рассказал о планах по строительству нового района в Грозном
Кадыров рассказал о планах по строительству нового района в Грозном - РИА Новости, 16.09.2024
Кадыров рассказал о планах по строительству нового района в Грозном
Строительство нового района в Грозном, названного в честь президента России Владимира Путина, планируют завершить к 2027 году, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T23:22
2024-09-16T23:22
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ГРОЗНЫЙ, 16 сен - РИА Новости. Строительство нового района в Грозном, названного в честь президента России Владимира Путина, планируют завершить к 2027 году, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Наша цель - создание нового района к 2027 году. По итогам реализации этот проект станет образцом современного градостроительства и комфортной городской среды. Мы должны работать с полной отдачей, чтобы воплотить в жизнь все наши планы", - написал Кадыров в Telegram-канале. Глава региона также подчеркнул, что каждый этап работ должен проходить своевременно и без задержек, по его словам, нельзя допускать отклонения от намеченного графика. "Членам нашей команды нужно оказывать полное содействие в проведении строительных работ. Мы должны понимать свою роль и ответственность в этом процессе. В то же время, если кто-то не справляется с возложенными на него обязанностями, то ему необходимо задуматься о занимаемой должности. Следует освободить место для более эффективного специалиста", - написал глава республики. О том, что в столице Чечни появится новый район, Кадыров сообщил в феврале этого года. Новый район находится в центральной части города, глава региона ранее сообщал, что он расположится на территории свыше 200 гектаров. В него будут входить 150 многоквартирных домов, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки. Общая протяженность дорог в новом районе составит около 10 километров.
https://ria.ru/20240916/kadyrov-1973072966.html
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грозный, россия, рамзан кадыров, владимир путин, общество, жилье
Грозный, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Общество, Жилье
Кадыров рассказал о планах по строительству нового района в Грозном

Кадыров: новый район в Грозном, названный в честь Путина, построят к 2027 году

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Рамзан Кадыров
Владимир Путин и Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 16 сен - РИА Новости. Строительство нового района в Грозном, названного в честь президента России Владимира Путина, планируют завершить к 2027 году, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Наша цель - создание нового района к 2027 году. По итогам реализации этот проект станет образцом современного градостроительства и комфортной городской среды. Мы должны работать с полной отдачей, чтобы воплотить в жизнь все наши планы", - написал Кадыров в Telegram-канале.
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Глава региона также подчеркнул, что каждый этап работ должен проходить своевременно и без задержек, по его словам, нельзя допускать отклонения от намеченного графика.
"Членам нашей команды нужно оказывать полное содействие в проведении строительных работ. Мы должны понимать свою роль и ответственность в этом процессе. В то же время, если кто-то не справляется с возложенными на него обязанностями, то ему необходимо задуматься о занимаемой должности. Следует освободить место для более эффективного специалиста", - написал глава республики.
О том, что в столице Чечни появится новый район, Кадыров сообщил в феврале этого года. Новый район находится в центральной части города, глава региона ранее сообщал, что он расположится на территории свыше 200 гектаров. В него будут входить 150 многоквартирных домов, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки. Общая протяженность дорог в новом районе составит около 10 километров.
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