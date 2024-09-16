https://ria.ru/20240916/kadyrov-1973077632.html

Кадыров рассказал о планах по строительству нового района в Грозном

Кадыров рассказал о планах по строительству нового района в Грозном - РИА Новости, 16.09.2024

Кадыров рассказал о планах по строительству нового района в Грозном

Строительство нового района в Грозном, названного в честь президента России Владимира Путина, планируют завершить к 2027 году, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T23:22

2024-09-16T23:22

2024-09-16T23:22

грозный

россия

рамзан кадыров

владимир путин

общество

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967421327_0:0:2933:1649_1920x0_80_0_0_1250191460dc96c0a627d07df65f3bbc.jpg

ГРОЗНЫЙ, 16 сен - РИА Новости. Строительство нового района в Грозном, названного в честь президента России Владимира Путина, планируют завершить к 2027 году, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Наша цель - создание нового района к 2027 году. По итогам реализации этот проект станет образцом современного градостроительства и комфортной городской среды. Мы должны работать с полной отдачей, чтобы воплотить в жизнь все наши планы", - написал Кадыров в Telegram-канале. Глава региона также подчеркнул, что каждый этап работ должен проходить своевременно и без задержек, по его словам, нельзя допускать отклонения от намеченного графика. "Членам нашей команды нужно оказывать полное содействие в проведении строительных работ. Мы должны понимать свою роль и ответственность в этом процессе. В то же время, если кто-то не справляется с возложенными на него обязанностями, то ему необходимо задуматься о занимаемой должности. Следует освободить место для более эффективного специалиста", - написал глава республики. О том, что в столице Чечни появится новый район, Кадыров сообщил в феврале этого года. Новый район находится в центральной части города, глава региона ранее сообщал, что он расположится на территории свыше 200 гектаров. В него будут входить 150 многоквартирных домов, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки. Общая протяженность дорог в новом районе составит около 10 километров.

https://ria.ru/20240916/kadyrov-1973072966.html

https://ria.ru/20240911/matvienko-1972124912.html

грозный

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грозный, россия, рамзан кадыров, владимир путин, общество, жилье