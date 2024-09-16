https://ria.ru/20240916/izrail-1973056557.html

Минобороны Израиля призвало дать военный отпор "Хезболле" на севере

Минобороны Израиля призвало дать военный отпор "Хезболле" на севере - РИА Новости, 16.09.2024

Минобороны Израиля призвало дать военный отпор "Хезболле" на севере

Министр обороны Израиля Йоав Галант в разговоре со спецпосланником США по Ливану Амосом Хохштейном заявил, что единственный способ обеспечить безопасность... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:04

2024-09-16T20:04

2024-09-16T20:04

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ливан

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ллойд остин

хасан насралла

хезболла

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в разговоре со спецпосланником США по Ливану Амосом Хохштейном заявил, что единственный способ обеспечить безопасность северных районов Израиля - дать военный отпор шиитскому ливанскому движению "Хезболлах", сообщил в понедельник 12-ый канал израильского телевидения. Ранее Галант в разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином уже упомянул, что возможности урегулировать конфликт с "Хезболлах" договорным путем иссякают, так как оно связывает себя с палестинским движением ХАМАС. Израиль решительно настроен уничтожить оставшийся потенциал ХАМАС и свергнуть его власть на территории сектора Газа. "Единственный оставшийся способ вернуть жителей севера домой - военные действия против "Хезболлах", - приводит канал цитату Галанта. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240915/ataki-1972863712.html

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в мире, израиль, ливан, сша, амос хохштейн, ллойд остин, хасан насралла, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году