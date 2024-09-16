Минобороны Израиля призвало дать военный отпор "Хезболле" на севере
Министр обороны Израиля призвал к военному отпору "Хезболле" для защиты севера
© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в разговоре со спецпосланником США по Ливану Амосом Хохштейном заявил, что единственный способ обеспечить безопасность северных районов Израиля - дать военный отпор шиитскому ливанскому движению "Хезболлах", сообщил в понедельник 12-ый канал израильского телевидения.
Ранее Галант в разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином уже упомянул, что возможности урегулировать конфликт с "Хезболлах" договорным путем иссякают, так как оно связывает себя с палестинским движением ХАМАС. Израиль решительно настроен уничтожить оставшийся потенциал ХАМАС и свергнуть его власть на территории сектора Газа.
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"Единственный оставшийся способ вернуть жителей севера домой - военные действия против "Хезболлах", - приводит канал цитату Галанта.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.