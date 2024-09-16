Перестановки в правительстве Израиля не изменят ход войны, сообщил источник
Источник: перестановки в правительстве Израиля не изменят ход войны в Газе
Жители Тель-Авива. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Состав израильского кабинета министров может претерпеть некоторые изменения, которые не повлияют ни на ход военных действий, ни на планы Израиля в сфере безопасности, сообщил РИА Новости правительственный источник, комментируя сообщения о возможной отставке министра обороны Йоава Галанта.
"Существует вероятность некоторых изменений в составе правительства. Однако возможные изменения никоим образом не повлияют ни на цели войны с (палестинским движением) ХАМАС в Газе, ни на другие планы и действия Израиля в сфере безопасности", - заявил источник.
В понедельник израильская государственная радиостанция Kan сообщила со ссылкой на источник в канцелярии главы правительства, что премьер страны Биньямин Нетаньяху в ближайшее время планирует отправить в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта. По данным того же источника, главный претендент на должность министра обороны - Гидеон Саар, бывший министр без портфеля в чрезвычайном правительстве Нетаньяху, которое было создано после начала войны с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в конце 2023 года. Саар, относящийся к оппозиции, вышел из правительства, поскольку его так и не включили в состав узкого военного кабинета, который принимает ключевые для страны решения в условиях военного времени. В дальнейшем узкий кабинет военных действий был упразднен, так как из чрезвычайного правительства вышли и другие министры.
Канцелярия премьер-министра, в свою очередь, опровергла информацию, что с Гидеоном Сааром ведутся какие-либо переговоры о вхождении в правительство. При этом опровержений о планах уволить министра обороны Галанта не последовало.