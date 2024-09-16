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Перестановки в правительстве Израиля не изменят ход войны, сообщил источник - РИА Новости, 16.09.2024
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16:30 16.09.2024 (обновлено: 16:47 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/izrail-1973008513.html
Перестановки в правительстве Израиля не изменят ход войны, сообщил источник
Перестановки в правительстве Израиля не изменят ход войны, сообщил источник - РИА Новости, 16.09.2024
Перестановки в правительстве Израиля не изменят ход войны, сообщил источник
Состав израильского кабинета министров может претерпеть некоторые изменения, которые не повлияют ни на ход военных действий, ни на планы Израиля в сфере... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:30
2024-09-16T16:47
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Состав израильского кабинета министров может претерпеть некоторые изменения, которые не повлияют ни на ход военных действий, ни на планы Израиля в сфере безопасности, сообщил РИА Новости правительственный источник, комментируя сообщения о возможной отставке министра обороны Йоава Галанта."Существует вероятность некоторых изменений в составе правительства. Однако возможные изменения никоим образом не повлияют ни на цели войны с (палестинским движением) ХАМАС в Газе, ни на другие планы и действия Израиля в сфере безопасности", - заявил источник.В понедельник израильская государственная радиостанция Kan сообщила со ссылкой на источник в канцелярии главы правительства, что премьер страны Биньямин Нетаньяху в ближайшее время планирует отправить в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта. По данным того же источника, главный претендент на должность министра обороны - Гидеон Саар, бывший министр без портфеля в чрезвычайном правительстве Нетаньяху, которое было создано после начала войны с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в конце 2023 года. Саар, относящийся к оппозиции, вышел из правительства, поскольку его так и не включили в состав узкого военного кабинета, который принимает ключевые для страны решения в условиях военного времени. В дальнейшем узкий кабинет военных действий был упразднен, так как из чрезвычайного правительства вышли и другие министры.Канцелярия премьер-министра, в свою очередь, опровергла информацию, что с Гидеоном Сааром ведутся какие-либо переговоры о вхождении в правительство. При этом опровержений о планах уволить министра обороны Галанта не последовало.
https://ria.ru/20240916/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972900048.html
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израиль, биньямин нетаньяху, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Перестановки в правительстве Израиля не изменят ход войны, сообщил источник

Источник: перестановки в правительстве Израиля не изменят ход войны в Газе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖители Тель-Авива
Жители Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Состав израильского кабинета министров может претерпеть некоторые изменения, которые не повлияют ни на ход военных действий, ни на планы Израиля в сфере безопасности, сообщил РИА Новости правительственный источник, комментируя сообщения о возможной отставке министра обороны Йоава Галанта.
"Существует вероятность некоторых изменений в составе правительства. Однако возможные изменения никоим образом не повлияют ни на цели войны с (палестинским движением) ХАМАС в Газе, ни на другие планы и действия Израиля в сфере безопасности", - заявил источник.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В понедельник израильская государственная радиостанция Kan сообщила со ссылкой на источник в канцелярии главы правительства, что премьер страны Биньямин Нетаньяху в ближайшее время планирует отправить в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта. По данным того же источника, главный претендент на должность министра обороны - Гидеон Саар, бывший министр без портфеля в чрезвычайном правительстве Нетаньяху, которое было создано после начала войны с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в конце 2023 года. Саар, относящийся к оппозиции, вышел из правительства, поскольку его так и не включили в состав узкого военного кабинета, который принимает ключевые для страны решения в условиях военного времени. В дальнейшем узкий кабинет военных действий был упразднен, так как из чрезвычайного правительства вышли и другие министры.
Канцелярия премьер-министра, в свою очередь, опровергла информацию, что с Гидеоном Сааром ведутся какие-либо переговоры о вхождении в правительство. При этом опровержений о планах уволить министра обороны Галанта не последовало.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Президент Израиля и премьер Нетаньяху осудили покушение на Трампа
Вчера, 09:36
 
ИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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