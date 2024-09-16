https://ria.ru/20240916/izrail-1972990540.html

ЦАХАЛ сообщил о перехвате нескольких воздушных объектов из Ливана

ЦАХАЛ сообщил о перехвате нескольких воздушных объектов из Ливана - РИА Новости, 16.09.2024

ЦАХАЛ сообщил о перехвате нескольких воздушных объектов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила несколько снарядов, выпущенных с территории Ливана по северу страны, системы ПВО сбила некоторые объекты, остальные... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:20

2024-09-16T15:20

2024-09-16T15:20

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила несколько снарядов, выпущенных с территории Ливана по северу страны, системы ПВО сбила некоторые объекты, остальные упали на открытой местности, сообщила во вторник пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в районе Верхней Галилеи, было обнаружено несколько снарядов, перелетевших из Ливана на территорию Израиля. Часть снарядов была перехвачена, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что сообщений о пострадавших не поступало. Также ВВС Израиля нанесли удары по объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районе Хулы на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240906/tsakhal--1971146328.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)