https://ria.ru/20240916/izrail-1972990540.html
ЦАХАЛ сообщил о перехвате нескольких воздушных объектов из Ливана
ЦАХАЛ сообщил о перехвате нескольких воздушных объектов из Ливана - РИА Новости, 16.09.2024
ЦАХАЛ сообщил о перехвате нескольких воздушных объектов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила несколько снарядов, выпущенных с территории Ливана по северу страны, системы ПВО сбила некоторые объекты, остальные... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:20
2024-09-16T15:20
2024-09-16T15:20
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила несколько снарядов, выпущенных с территории Ливана по северу страны, системы ПВО сбила некоторые объекты, остальные упали на открытой местности, сообщила во вторник пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в районе Верхней Галилеи, было обнаружено несколько снарядов, перелетевших из Ливана на территорию Израиля. Часть снарядов была перехвачена, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что сообщений о пострадавших не поступало. Также ВВС Израиля нанесли удары по объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районе Хулы на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240906/tsakhal--1971146328.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ сообщил о перехвате нескольких воздушных объектов из Ливана
ЦАХАЛ сообщил о перехвате нескольких снарядов, выпущенных из Ливана
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила несколько снарядов, выпущенных с территории Ливана по северу страны, системы ПВО сбила некоторые объекты, остальные упали на открытой местности, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в районе Верхней Галилеи, было обнаружено несколько снарядов, перелетевших из Ливана на территорию Израиля. Часть снарядов была перехвачена, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сообщений о пострадавших не поступало. Также ВВС Израиля нанесли удары по объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах
" в районе Хулы на юге Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.