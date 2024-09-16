Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху может отправить в отставку министра обороны, рассказали СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/izrail-1972969205.html
Нетаньяху может отправить в отставку министра обороны, рассказали СМИ
Нетаньяху может отправить в отставку министра обороны, рассказали СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
Нетаньяху может отправить в отставку министра обороны, рассказали СМИ
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время планирует отправить в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта, сообщила в понедельник... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:57
2024-09-16T14:57
в мире
израиль
ливан
биньямин нетаньяху
хамас
бени ганц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947240463_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_ebbe70c443f06d6487ffa354e0188d44.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время планирует отправить в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта, сообщила в понедельник государственная радиостанция Kan со ссылкой на источник в канцелярии премьера. "Биньямин Нетаньяху готовится к увольнению министра обороны Йоава Галанта в ближайшее время", - сообщила радиостанция. По данным того же источника, главным претендентом на должность министра обороны является Гидеон Саар - бывший министр без портфеля в чрезвычайном правительстве Нетаньяху, которое было создано после начала войны с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в конце 2023 года. Саар, относящийся к оппозиции, вышел из правительства, поскольку его так и не включили в состав узкого военного кабинета, который принимает ключевые для страны решения в условиях военного времени. В дальнейшем узкий кабинет военных действий был упразднен, так как из чрезвычайного правительства вышли и другие министры. На публикации в СМИ отреагировал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, заявив, что в течении последних месяцев он просил Нетаньяху отправить Галанта в отставку, так как, по его мнению, нынешний министр обороны не в состоянии изменить ситуацию с безопасностью на севере Израиля, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны Ливана. Канцелярия премьер-министра, в свою очередь, опровергла информацию, что с Гидеоном Сааром ведутся какие-либо переговоры о вхождении в правительство. При этом опровержений о планах уволить министра обороны Галанта не последовало. После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей эскалации конфликта в Израиле было создано чрезвычайное правительство национального единства. Саар присоединился к чрезвычайному правительству вместе с несколькими другими членами оппозиции, включая своего партнера по блоку "Государственный лагерь" Бенни Ганца, который был включен в узкий кабинет военных действий. Третий партнер по блоку "Государственный лагерь" - бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот - вошел в узкий военный кабинет в качестве наблюдателя. Все они покинули чрезвычайное правительство из-за разногласий с Нетаньяху. -0-
https://ria.ru/20240915/netanjahu-1972810034.html
https://radiosputnik.ru/20240915/netanyakhu-1972834631.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947240463_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1a92bed14122d5dc8776135ce63312bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, хамас, бени ганц
В мире, Израиль, Ливан, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Бени Ганц
Нетаньяху может отправить в отставку министра обороны, рассказали СМИ

Kan: Нетаньяху планирует отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху и Йоав Галант
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время планирует отправить в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта, сообщила в понедельник государственная радиостанция Kan со ссылкой на источник в канцелярии премьера.
"Биньямин Нетаньяху готовится к увольнению министра обороны Йоава Галанта в ближайшее время", - сообщила радиостанция.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Нетаньяху пригрозил хуситам после ракетного удара по Израилю
15 сентября, 14:11
По данным того же источника, главным претендентом на должность министра обороны является Гидеон Саар - бывший министр без портфеля в чрезвычайном правительстве Нетаньяху, которое было создано после начала войны с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в конце 2023 года. Саар, относящийся к оппозиции, вышел из правительства, поскольку его так и не включили в состав узкого военного кабинета, который принимает ключевые для страны решения в условиях военного времени. В дальнейшем узкий кабинет военных действий был упразднен, так как из чрезвычайного правительства вышли и другие министры.
На публикации в СМИ отреагировал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, заявив, что в течении последних месяцев он просил Нетаньяху отправить Галанта в отставку, так как, по его мнению, нынешний министр обороны не в состоянии изменить ситуацию с безопасностью на севере Израиля, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны Ливана.
Канцелярия премьер-министра, в свою очередь, опровергла информацию, что с Гидеоном Сааром ведутся какие-либо переговоры о вхождении в правительство. При этом опровержений о планах уволить министра обороны Галанта не последовало.
После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей эскалации конфликта в Израиле было создано чрезвычайное правительство национального единства. Саар присоединился к чрезвычайному правительству вместе с несколькими другими членами оппозиции, включая своего партнера по блоку "Государственный лагерь" Бенни Ганца, который был включен в узкий кабинет военных действий. Третий партнер по блоку "Государственный лагерь" - бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот - вошел в узкий военный кабинет в качестве наблюдателя. Все они покинули чрезвычайное правительство из-за разногласий с Нетаньяху. -0-
Жители Голанских высот во время акции протеста против приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в город Мадждаль-Шамс. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Кидалово не пройдет. Востоковед – о митингах в Израиле против Нетаньяху
15 сентября, 17:40
 
В миреИзраильЛиванБиньямин НетаньяхуХАМАСБени Ганц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала