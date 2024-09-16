Нетаньяху может отправить в отставку министра обороны, рассказали СМИ
Kan: Нетаньяху планирует отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта
© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху и Йоав Галант
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время планирует отправить в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта, сообщила в понедельник государственная радиостанция Kan со ссылкой на источник в канцелярии премьера.
"Биньямин Нетаньяху готовится к увольнению министра обороны Йоава Галанта в ближайшее время", - сообщила радиостанция.
Нетаньяху пригрозил хуситам после ракетного удара по Израилю
15 сентября, 14:11
По данным того же источника, главным претендентом на должность министра обороны является Гидеон Саар - бывший министр без портфеля в чрезвычайном правительстве Нетаньяху, которое было создано после начала войны с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в конце 2023 года. Саар, относящийся к оппозиции, вышел из правительства, поскольку его так и не включили в состав узкого военного кабинета, который принимает ключевые для страны решения в условиях военного времени. В дальнейшем узкий кабинет военных действий был упразднен, так как из чрезвычайного правительства вышли и другие министры.
На публикации в СМИ отреагировал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, заявив, что в течении последних месяцев он просил Нетаньяху отправить Галанта в отставку, так как, по его мнению, нынешний министр обороны не в состоянии изменить ситуацию с безопасностью на севере Израиля, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны Ливана.
Канцелярия премьер-министра, в свою очередь, опровергла информацию, что с Гидеоном Сааром ведутся какие-либо переговоры о вхождении в правительство. При этом опровержений о планах уволить министра обороны Галанта не последовало.
После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей эскалации конфликта в Израиле было создано чрезвычайное правительство национального единства. Саар присоединился к чрезвычайному правительству вместе с несколькими другими членами оппозиции, включая своего партнера по блоку "Государственный лагерь" Бенни Ганца, который был включен в узкий кабинет военных действий. Третий партнер по блоку "Государственный лагерь" - бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот - вошел в узкий военный кабинет в качестве наблюдателя. Все они покинули чрезвычайное правительство из-за разногласий с Нетаньяху. -0-
Кидалово не пройдет. Востоковед – о митингах в Израиле против Нетаньяху
15 сентября, 17:40