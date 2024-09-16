https://ria.ru/20240916/izrail-1972969205.html

Нетаньяху может отправить в отставку министра обороны, рассказали СМИ

Нетаньяху может отправить в отставку министра обороны, рассказали СМИ - РИА Новости, 16.09.2024

Нетаньяху может отправить в отставку министра обороны, рассказали СМИ

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время планирует отправить в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта, сообщила в понедельник... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:57

2024-09-16T14:57

2024-09-16T14:57

в мире

израиль

ливан

биньямин нетаньяху

хамас

бени ганц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947240463_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_ebbe70c443f06d6487ffa354e0188d44.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время планирует отправить в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта, сообщила в понедельник государственная радиостанция Kan со ссылкой на источник в канцелярии премьера. "Биньямин Нетаньяху готовится к увольнению министра обороны Йоава Галанта в ближайшее время", - сообщила радиостанция. По данным того же источника, главным претендентом на должность министра обороны является Гидеон Саар - бывший министр без портфеля в чрезвычайном правительстве Нетаньяху, которое было создано после начала войны с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в конце 2023 года. Саар, относящийся к оппозиции, вышел из правительства, поскольку его так и не включили в состав узкого военного кабинета, который принимает ключевые для страны решения в условиях военного времени. В дальнейшем узкий кабинет военных действий был упразднен, так как из чрезвычайного правительства вышли и другие министры. На публикации в СМИ отреагировал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, заявив, что в течении последних месяцев он просил Нетаньяху отправить Галанта в отставку, так как, по его мнению, нынешний министр обороны не в состоянии изменить ситуацию с безопасностью на севере Израиля, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны Ливана. Канцелярия премьер-министра, в свою очередь, опровергла информацию, что с Гидеоном Сааром ведутся какие-либо переговоры о вхождении в правительство. При этом опровержений о планах уволить министра обороны Галанта не последовало. После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей эскалации конфликта в Израиле было создано чрезвычайное правительство национального единства. Саар присоединился к чрезвычайному правительству вместе с несколькими другими членами оппозиции, включая своего партнера по блоку "Государственный лагерь" Бенни Ганца, который был включен в узкий кабинет военных действий. Третий партнер по блоку "Государственный лагерь" - бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот - вошел в узкий военный кабинет в качестве наблюдателя. Все они покинули чрезвычайное правительство из-за разногласий с Нетаньяху. -0-

https://ria.ru/20240915/netanjahu-1972810034.html

https://radiosputnik.ru/20240915/netanyakhu-1972834631.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, хамас, бени ганц