https://ria.ru/20240916/iski-1972944177.html

Против "ЕРСМ Сибири" подали иски на сумму около 30 миллиардов рублей

Против "ЕРСМ Сибири" подали иски на сумму около 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.09.2024

Против "ЕРСМ Сибири" подали иски на сумму около 30 миллиардов рублей

Против "ЕРСМ Сибири" с мая 2023 года подан 21 иск на общую сумму около 30 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:08

2024-09-16T13:08

2024-09-16T13:08

происшествия

красноярск

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Против "ЕРСМ Сибири" с мая 2023 года подан 21 иск на общую сумму около 30 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что главу компании задержали в Красноярске по обвинению в хищении более 2,5 миллиарда рублей при строительстве объекта Минобороны. Счета компании "ЕРСМ Сибири" арестованы, задолженность перед налоговой составляет 270 миллионов рублей. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, в общей сложности в суды против компании был подан 21 иск на общую сумму около 30 миллиардов рублей, последний иск на 51 миллион рублей был зарегистрирован 3 сентября. Все иски касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда.

https://ria.ru/20240912/mikhaylov-1972294429.html

красноярск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск