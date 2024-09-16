https://ria.ru/20240916/iski-1972944177.html
Против "ЕРСМ Сибири" подали иски на сумму около 30 миллиардов рублей
Против "ЕРСМ Сибири" подали иски на сумму около 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.09.2024
Против "ЕРСМ Сибири" подали иски на сумму около 30 миллиардов рублей
Против "ЕРСМ Сибири" с мая 2023 года подан 21 иск на общую сумму около 30 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:08
2024-09-16T13:08
2024-09-16T13:08
происшествия
красноярск
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Против "ЕРСМ Сибири" с мая 2023 года подан 21 иск на общую сумму около 30 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что главу компании задержали в Красноярске по обвинению в хищении более 2,5 миллиарда рублей при строительстве объекта Минобороны. Счета компании "ЕРСМ Сибири" арестованы, задолженность перед налоговой составляет 270 миллионов рублей. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, в общей сложности в суды против компании был подан 21 иск на общую сумму около 30 миллиардов рублей, последний иск на 51 миллион рублей был зарегистрирован 3 сентября. Все иски касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда.
https://ria.ru/20240912/mikhaylov-1972294429.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
Против "ЕРСМ Сибири" подали иски на сумму около 30 миллиардов рублей
Против "ЕРСМ Сибири" подали 21 иск на сумму около 30 миллиардов рублей
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Против "ЕРСМ Сибири" с мая 2023 года подан 21 иск на общую сумму около 30 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что главу компании задержали в Красноярске
по обвинению в хищении более 2,5 миллиарда рублей при строительстве объекта Минобороны. Счета компании "ЕРСМ Сибири" арестованы, задолженность перед налоговой составляет 270 миллионов рублей.
Как сообщили агентству в правоохранительных органах, в общей сложности в суды против компании был подан 21 иск на общую сумму около 30 миллиардов рублей, последний иск на 51 миллион рублей был зарегистрирован 3 сентября. Все иски касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда.