https://ria.ru/20240916/iran-1973028290.html

Президент Ирана заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия Москве

Президент Ирана заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия Москве - РИА Новости, 16.09.2024

Президент Ирана заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия Москве

Иран не поставляет оружие России, заявил на своей первой пресс-конференции президент исламской республики Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:30

2024-09-16T17:30

2024-09-16T18:13

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ТЕГЕРАН, 16 сен — РИА Новости. Иран не поставляет оружие России, заявил на своей первой пресс-конференции президент исламской республики Масуд Пезешкиан. "Может, раньше что-то и передавали, много лет тому назад, потому что запретов и санкций не было. Но мы России ничего не давали с тех пор, как пришло мое правительство. За этот период мы не передали России никаких ракет", — сказал он. О том, что Тегеран якобы передал Москве баллистические ракеты малой дальности для использования в рамках специальной военной операции, 6 сентября сообщил американский телеканал CNN.Кроме того, 10 сентября официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил РИА Новости, что у Брюсселя якобы есть "достоверная информация" о поставках Ираном ракет России. В этой связи ЕС собирается ввести новые санкции против Тегерана.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг все подобные заявления. Подчеркивалось, что любая попытка связать сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине направлена на оправдание поставок западного оружия Киеву.Представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что заявления о передаче иранского оружия России не имеют под собой никаких оснований.

https://ria.ru/20240916/khusity-1972992205.html

https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, иран, масуд пезешкиан, дмитрий песков, сергей лавров, нато, в мире