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Президент Ирана заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия Москве - РИА Новости, 16.09.2024
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17:30 16.09.2024 (обновлено: 18:13 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/iran-1973028290.html
Президент Ирана заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия Москве
Президент Ирана заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия Москве - РИА Новости, 16.09.2024
Президент Ирана заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия Москве
Иран не поставляет оружие России, заявил на своей первой пресс-конференции президент исламской республики Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:30
2024-09-16T18:13
россия
украина
иран
масуд пезешкиан
дмитрий песков
сергей лавров
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ТЕГЕРАН, 16 сен — РИА Новости. Иран не поставляет оружие России, заявил на своей первой пресс-конференции президент исламской республики Масуд Пезешкиан. "Может, раньше что-то и передавали, много лет тому назад, потому что запретов и санкций не было. Но мы России ничего не давали с тех пор, как пришло мое правительство. За этот период мы не передали России никаких ракет", — сказал он. О том, что Тегеран якобы передал Москве баллистические ракеты малой дальности для использования в рамках специальной военной операции, 6 сентября сообщил американский телеканал CNN.Кроме того, 10 сентября официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил РИА Новости, что у Брюсселя якобы есть "достоверная информация" о поставках Ираном ракет России. В этой связи ЕС собирается ввести новые санкции против Тегерана.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг все подобные заявления. Подчеркивалось, что любая попытка связать сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине направлена на оправдание поставок западного оружия Киеву.Представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что заявления о передаче иранского оружия России не имеют под собой никаких оснований.
https://ria.ru/20240916/khusity-1972992205.html
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россия, украина, иран, масуд пезешкиан, дмитрий песков, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Украина, Иран, Масуд Пезешкиан, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Президент Ирана заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия Москве

Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран не передавал Москве никакого оружия

© AP Photo / Vahid SalemiПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан во время пресс-конференции в Тегеране
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время пресс-конференции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время пресс-конференции в Тегеране
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 16 сен — РИА Новости. Иран не поставляет оружие России, заявил на своей первой пресс-конференции президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
"Может, раньше что-то и передавали, много лет тому назад, потому что запретов и санкций не было. Но мы России ничего не давали с тех пор, как пришло мое правительство. За этот период мы не передали России никаких ракет", — сказал он.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия йеменским хуситам
Вчера, 15:25
О том, что Тегеран якобы передал Москве баллистические ракеты малой дальности для использования в рамках специальной военной операции, 6 сентября сообщил американский телеканал CNN.
Кроме того, 10 сентября официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил РИА Новости, что у Брюсселя якобы есть "достоверная информация" о поставках Ираном ракет России. В этой связи ЕС собирается ввести новые санкции против Тегерана.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг все подобные заявления. Подчеркивалось, что любая попытка связать сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине направлена на оправдание поставок западного оружия Киеву.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что заявления о передаче иранского оружия России не имеют под собой никаких оснований.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет
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РоссияУкраинаИранМасуд ПезешкианДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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