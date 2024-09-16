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Президент Ирана заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия Москве
Президент Ирана заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия Москве - РИА Новости, 16.09.2024
Президент Ирана заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия Москве
Иран не поставляет оружие России, заявил на своей первой пресс-конференции президент исламской республики Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:30
2024-09-16T17:30
2024-09-16T18:13
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ТЕГЕРАН, 16 сен — РИА Новости. Иран не поставляет оружие России, заявил на своей первой пресс-конференции президент исламской республики Масуд Пезешкиан. "Может, раньше что-то и передавали, много лет тому назад, потому что запретов и санкций не было. Но мы России ничего не давали с тех пор, как пришло мое правительство. За этот период мы не передали России никаких ракет", — сказал он. О том, что Тегеран якобы передал Москве баллистические ракеты малой дальности для использования в рамках специальной военной операции, 6 сентября сообщил американский телеканал CNN.Кроме того, 10 сентября официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил РИА Новости, что у Брюсселя якобы есть "достоверная информация" о поставках Ираном ракет России. В этой связи ЕС собирается ввести новые санкции против Тегерана.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг все подобные заявления. Подчеркивалось, что любая попытка связать сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине направлена на оправдание поставок западного оружия Киеву.Представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что заявления о передаче иранского оружия России не имеют под собой никаких оснований.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, иран, масуд пезешкиан, дмитрий песков, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Украина, Иран, Масуд Пезешкиан, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Президент Ирана заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия Москве
Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран не передавал Москве никакого оружия