Глава МИД Ирана допустил переговоры по "ядерной сделке" по прежней формуле
Глава МИД Ирана допустил переговоры по "ядерной сделке" по старой формуле
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 сен – РИА Новости. Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) могут возобновить переговоры на основании использованной в прошлом формулы "доверие в обмен на снятие санкций", однако всё зависит от того, смогут ли они достичь взаимопонимания для ведения переговоров на равных позициях, заявил в ходе интервью в прямом эфире государственного новостного телеканала глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
В начале августа к власти в Иране пришло новое правительство во главе с президентом Масудом Пезешкианом. В кабинет вошли авторы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): вице-президентом стал Мохаммад Джавад Зариф, а главой МИД - Аббас Аракчи. Последний, согласно агентству ISNA, недавно заявил, что СВПД в его текущей форме восстановить невозможно, однако не исключил новых переговоров по сделке, предполагающих изменение некоторых частей соглашения.
"Вначале должен быть создан подходящий базис для возобновления переговоров, затем мы проведем переговоры, основанные на формуле, примененной в СВПД в прошлом... Создание доверия (со стороны Ирана в отношении его ядерной программы - ред.) в обмен на снятие санкций (со стороны Запада - ред.)... Мы можем вновь вернуться к этой формуле", - сказал Аракчи.
Отметив, что ряд положений "ядерной сделки" устарел и должен быть изменен, глава внешнеполитического ведомства Ирана подчеркнул, что, по его убеждению, СВПД всё еще представляет собой "подходящую форму, которая (может - ред.) направить нас к новому соглашению". Тем не менее, как утверждает министр, всё зависит от того, смогут ли стороны найти платформу для взаимопонимания, чтобы возобновить переговоры на равных позициях.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, однако агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.