https://ria.ru/20240916/iran-1972872418.html
Глава МИД Ирана назвал Россию и Китай старинными друзьями
Глава МИД Ирана назвал Россию и Китай старинными друзьями - РИА Новости, 16.09.2024
Глава МИД Ирана назвал Россию и Китай старинными друзьями
Иран стремится к сбалансированному развитию отношений со всеми странами, Москва и Пекин - старинные друзья Тегерана, заявил в интервью в прямом эфире... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T01:01
2024-09-16T01:01
2024-09-16T01:01
в мире
иран
тегеран (город)
россия
аббас аракчи
шос
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 16 сен – РИА Новости. Иран стремится к сбалансированному развитию отношений со всеми странами, Москва и Пекин - старинные друзья Тегерана, заявил в интервью в прямом эфире государственного новостного телеканала глава иранского МИД Аббас Аракчи, выразив надежду на более тесные связи с Россией и Китаем. "Когда я назвал (какие-либо страны - ред.) в качестве приоритетных... это значит, что все они стоят у нас на повестке дня, и мы будем продвигать работу со всеми ними - с соседями, странами с развивающейся экономикой, с такими региональными организациями, как ШОС, БРИКС, с Россией и Китаем - нашими старинными друзьями, с которыми, надеюсь, мы установим более тесные связи", - сказал Аракчи. Министр пояснил, что Иран стремится к универсальной и сбалансированной дипломатии, предполагающей развитие отношений со всеми странами, а также выявление и использование их потенциала. На вопрос, важно ли для Ирана, кто победит на выборах президента США, министр подчеркнул, что нахождение того или иного человека у власти в другой стране не имеет значения, поскольку Тегеран действует "на основании собственных интересов".
https://ria.ru/20240913/lukashenko-1972500719.html
https://ria.ru/20240905/gaz-1970871377.html
иран
тегеран (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), россия, аббас аракчи, шос, брикс
В мире, Иран, Тегеран (город), Россия, Аббас Аракчи, ШОС, БРИКС
Глава МИД Ирана назвал Россию и Китай старинными друзьями
Аракчи: Иран стремится к сбалансированному развитию отношений с Россией и Китаем
ТЕГЕРАН, 16 сен – РИА Новости. Иран стремится к сбалансированному развитию отношений со всеми странами, Москва и Пекин - старинные друзья Тегерана, заявил в интервью в прямом эфире государственного новостного телеканала глава иранского МИД Аббас Аракчи, выразив надежду на более тесные связи с Россией и Китаем.
"Когда я назвал (какие-либо страны - ред.) в качестве приоритетных... это значит, что все они стоят у нас на повестке дня, и мы будем продвигать работу со всеми ними - с соседями, странами с развивающейся экономикой, с такими региональными организациями, как ШОС, БРИКС, с Россией и Китаем - нашими старинными друзьями, с которыми, надеюсь, мы установим более тесные связи", - сказал Аракчи.
Министр пояснил, что Иран стремится к универсальной и сбалансированной дипломатии, предполагающей развитие отношений со всеми странами, а также выявление и использование их потенциала.
На вопрос, важно ли для Ирана, кто победит на выборах президента США
, министр подчеркнул, что нахождение того или иного человека у власти в другой стране не имеет значения, поскольку Тегеран действует "на основании собственных интересов".