https://ria.ru/20240916/iran-1972872418.html

Глава МИД Ирана назвал Россию и Китай старинными друзьями

Глава МИД Ирана назвал Россию и Китай старинными друзьями - РИА Новости, 16.09.2024

Глава МИД Ирана назвал Россию и Китай старинными друзьями

Иран стремится к сбалансированному развитию отношений со всеми странами, Москва и Пекин - старинные друзья Тегерана, заявил в интервью в прямом эфире... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T01:01

2024-09-16T01:01

2024-09-16T01:01

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ТЕГЕРАН, 16 сен – РИА Новости. Иран стремится к сбалансированному развитию отношений со всеми странами, Москва и Пекин - старинные друзья Тегерана, заявил в интервью в прямом эфире государственного новостного телеканала глава иранского МИД Аббас Аракчи, выразив надежду на более тесные связи с Россией и Китаем. "Когда я назвал (какие-либо страны - ред.) в качестве приоритетных... это значит, что все они стоят у нас на повестке дня, и мы будем продвигать работу со всеми ними - с соседями, странами с развивающейся экономикой, с такими региональными организациями, как ШОС, БРИКС, с Россией и Китаем - нашими старинными друзьями, с которыми, надеюсь, мы установим более тесные связи", - сказал Аракчи. Министр пояснил, что Иран стремится к универсальной и сбалансированной дипломатии, предполагающей развитие отношений со всеми странами, а также выявление и использование их потенциала. На вопрос, важно ли для Ирана, кто победит на выборах президента США, министр подчеркнул, что нахождение того или иного человека у власти в другой стране не имеет значения, поскольку Тегеран действует "на основании собственных интересов".

https://ria.ru/20240913/lukashenko-1972500719.html

https://ria.ru/20240905/gaz-1970871377.html

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в мире, иран, тегеран (город), россия, аббас аракчи, шос, брикс