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Слепакова* внесли в реестр иноагентов за высмеивание российских солдат - РИА Новости, 16.09.2024
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03:26 16.09.2024 (обновлено: 10:47 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/inoagent-1972878064.html
Слепакова* внесли в реестр иноагентов за высмеивание российских солдат
Слепакова* внесли в реестр иноагентов за высмеивание российских солдат - РИА Новости, 16.09.2024
Слепакова* внесли в реестр иноагентов за высмеивание российских солдат
Минюст внес артиста Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов, указано в судебных документах, имеющихся в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T03:26
2024-09-16T10:47
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Минюст внес артиста Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В документах уточняется, что предметом разбирательства в том числе стала музыкальная композиция в исполнении Слепакова* "Колыбельная" — песня матери, потерявшей сына, якобы участвовавшего в специальной военной операции на Украине. "Тем самым Слепаков* высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях", — говорится в документах. Также, как говорится в судебных материалах, внимание было обращено на композицию "Нет вобле!".Кроме того, на одном из иностранных интернет-порталов Слепаков* заявил, что считает Израиль своей родиной. Выступая там, он неуместно шутил про референдумы в городе с русскоязычным населением, сказано в документах. "Анализ распространяемых Слепаковым* материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности. &lt;...&gt; По поступившим в министерство юстиции Российской Федерации сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу, Слепаков* является получателем опосредованного иностранного финансирования одной операцией в январе 2021 года &lt;...&gt; и 28 операциями с октября 2021 по декабрь 2022 года", — сказано в документах. Сумма переводов не уточняется. Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. Он обжаловал свой статус в Верховном суде. В июне его впервые оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете. Согласно картотеке Таганского райсуда, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении не поступала.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240915/galkin-1972773683.html
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Украина, Израиль, Россия, Происшествия
Слепакова* внесли в реестр иноагентов за высмеивание российских солдат

Минюст внес Слепакова в реестр иноагентов за исполнение антироссийских песен

© Masters Of Taste/YouTubeСемен Слепаков*
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Masters Of Taste/YouTube
Семен Слепаков*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Минюст внес артиста Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В документах уточняется, что предметом разбирательства в том числе стала музыкальная композиция в исполнении Слепакова* "Колыбельная" — песня матери, потерявшей сына, якобы участвовавшего в специальной военной операции на Украине. "Тем самым Слепаков* высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях", — говорится в документах.
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Также, как говорится в судебных материалах, внимание было обращено на композицию "Нет вобле!".
Кроме того, на одном из иностранных интернет-порталов Слепаков* заявил, что считает Израиль своей родиной. Выступая там, он неуместно шутил про референдумы в городе с русскоязычным населением, сказано в документах.
«
"Анализ распространяемых Слепаковым* материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности. <...> По поступившим в министерство юстиции Российской Федерации сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу, Слепаков* является получателем опосредованного иностранного финансирования одной операцией в январе 2021 года <...> и 28 операциями с октября 2021 по декабрь 2022 года", — сказано в документах. Сумма переводов не уточняется.
Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. Он обжаловал свой статус в Верховном суде. В июне его впервые оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете. Согласно картотеке Таганского райсуда, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении не поступала.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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