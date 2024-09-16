https://ria.ru/20240916/indoneziya-1972957923.html

Москва ждет преемственности политики новых властей Индонезии, заявили в МИД

Москва ждет преемственности политики новых властей Индонезии, заявили в МИД - РИА Новости, 16.09.2024

Москва ждет преемственности политики новых властей Индонезии, заявили в МИД

Москва ожидает преемственности политики избранного президента Индонезии Прабово Субианто в отношении РФ, заявила директор третьего департамента Азии МИД России... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:55

2024-09-16T13:55

2024-09-16T13:55

индонезия

москва

россия

прабово субианто

людмила воробьева

владимир путин

евразийский экономический союз

брикс

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва ожидает преемственности политики избранного президента Индонезии Прабово Субианто в отношении РФ, заявила директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева. По ее словам, между Москвой и Джакартой динамично развивается политический диалог: взаимное устремление к наращиванию двусторонних контактов было подтверждено в ходе встречи избранного президента Индонезии Прабово Субианто с президентом Владимиром Путиным 31 июля в Москве. "Это позволяет нам надеяться на обеспечение преемственности во внешнеполитической линии нового руководства Индонезии в отношении Москвы", - сказала дипломат на площадке дискуссионного клуба "Валдай". Москва также рассчитывает на подключение индонезийской стороны к мероприятиям БРИКС в Казани, а также настроена на тесную работу с Индонезией для наращивания торговли и двусторонней кооперации, в том числе в добыче и переработке природных ресурсов, развитии энергетики, включая ядерную, и транспортной инфраструктуры, сообщила она. "Эти и другие вопросы нам предстоит обсудить в ходе очередного заседания российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое намечено на конец года", - добавила Воробьева. Кроме того, по ее словам, значительный импульс для взаимодействия должно придать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, работа над которым находится на завершающей стадии. Дипломат также выразила уверенность, что открытие генконсульства РФ в Денпасаре на Бали станет новой вехой в развитии отношений двух стран, и отметила, что запуск прямого авиасообщения между Москвой и Денпасаром с 17 сентября будет способствовать росту числа российских туристов на Бали, который в 2023 году посетили 160 тысяч россиян, что означает выход на доковидные показатели. Субианто победил на февральских выборах в Индонезии. Его инаугурация состоится 20 октября.

https://ria.ru/20240909/indoneziya-1971668020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индонезия, москва, россия, прабово субианто, людмила воробьева, владимир путин, евразийский экономический союз, брикс, в мире