Москва ждет преемственности политики новых властей Индонезии, заявили в МИД
МИД: Москва ожидает преемственности политики президента Индонезии Субианто
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва ожидает преемственности политики избранного президента Индонезии Прабово Субианто в отношении РФ, заявила директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева.
По ее словам, между Москвой и Джакартой динамично развивается политический диалог: взаимное устремление к наращиванию двусторонних контактов было подтверждено в ходе встречи избранного президента Индонезии Прабово Субианто с президентом Владимиром Путиным 31 июля в Москве.
Президент Индонезии ждет роста оборонного сотрудничества с Россией
9 сентября, 17:45
"Это позволяет нам надеяться на обеспечение преемственности во внешнеполитической линии нового руководства Индонезии в отношении Москвы", - сказала дипломат на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Москва также рассчитывает на подключение индонезийской стороны к мероприятиям БРИКС в Казани, а также настроена на тесную работу с Индонезией для наращивания торговли и двусторонней кооперации, в том числе в добыче и переработке природных ресурсов, развитии энергетики, включая ядерную, и транспортной инфраструктуры, сообщила она.
«
"Эти и другие вопросы нам предстоит обсудить в ходе очередного заседания российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое намечено на конец года", - добавила Воробьева.
Кроме того, по ее словам, значительный импульс для взаимодействия должно придать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, работа над которым находится на завершающей стадии.
Дипломат также выразила уверенность, что открытие генконсульства РФ в Денпасаре на Бали станет новой вехой в развитии отношений двух стран, и отметила, что запуск прямого авиасообщения между Москвой и Денпасаром с 17 сентября будет способствовать росту числа российских туристов на Бали, который в 2023 году посетили 160 тысяч россиян, что означает выход на доковидные показатели.
Субианто победил на февральских выборах в Индонезии. Его инаугурация состоится 20 октября.