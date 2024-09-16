https://ria.ru/20240916/indiya-1972914337.html

СМИ: Индия отказалась вводить санкции против RT, несмотря на просьбы США

СМИ: Индия отказалась вводить санкции против RT, несмотря на просьбы США - РИА Новости, 16.09.2024

СМИ: Индия отказалась вводить санкции против RT, несмотря на просьбы США

Министерство иностранных дел Индии отказалось вводить санкции против российских СМИ, в частности телеканала RT, несмотря на обращения со стороны официальных лиц РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:56

2024-09-16T10:56

2024-09-16T11:28

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Индии отказалось вводить санкции против российских СМИ, в частности телеканала RT, несмотря на обращения со стороны официальных лиц США, сообщила газета Hindu со ссылкой на источники. "Хотя министерство (иностранных дел. — Прим. ред.) хранило молчание по этому вопросу, официальные лица правительства заявили, что обсуждения санкций не имеют отношения к Индии", — пишет издание. По сведениям газеты, официальные лица США общались с представителями министерства по поводу присоединения к санкциям путем отзыва аккредитаций и внесения российских журналистов в список в соответствии с законом об иностранных миссиях. Источники подтвердили Hindu, что этот вопрос обсуждался в последние две недели. Бывший посол Индии в Москве Канвал Сибал заявил, что действия США по ограничению российских СМИ наносят ущерб собственным ценностям Америки, хотя правительство Штатов заявляет о поддержке свободы слова. "Это будет расценено как двойные стандарты со стороны Глобального Юга, на который они пытаются нацелиться. Индия, очевидно, не будет реагировать на такое американское давление", — приводит издание слова дипломата. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций против главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и несколько других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".

https://ria.ru/20240915/simonyan-1972863348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, индия, россия, маргарита симоньян, антон анисимов, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt