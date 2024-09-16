https://ria.ru/20240916/gruziya-1973038746.html

Грузия поддержала разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку

Грузия поддержала разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку - РИА Новости, 16.09.2024

Грузия поддержала разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку

Грузия приветствует положительную динамику разработки мирного соглашения между Ереваном и Баку, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T18:05

2024-09-16T18:05

2024-09-16T18:05

в мире

ереван

грузия

никол пашинян

евросоюз

ираклий кобахидзе

баку

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ТБИЛИСИ, 16 сен - РИА Новости. Грузия приветствует положительную динамику разработки мирного соглашения между Ереваном и Баку, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Грузинский премьер заявил об этом на совместном брифинге с прибывшим в Тбилиси главой правительства Армении Николом Пашиняном. Армянский премьер совершает свой второй официальный визит в Грузию в течение года. "Грузия поддерживает стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе. В этом контексте хотел бы подчеркнуть важность наших совместных усилий в процессе решения вызовов в регионе. Грузия приветствует положительную динамику процесса мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, конкретно усилия руководства Армении, которые направлены на нормализацию отношений между соседними странами. Мы готовы сыграть свою роль в обеспечении мира и стабильности в регионе в меру своих возможностей", - сказал Кобахидзе. Ранее Пашинян заявлял, что Ереван и Баку согласовали преамбулу и 13 из 16 пунктов мирного договора. Он предложил азербайджанской стороне подписать согласованную часть договора и продолжить работу над нерешенными вопросами. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть над территорией, включающей Карабах.

https://ria.ru/20240911/baku-1972170209.html

ереван

грузия

баку

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в мире, ереван, грузия, никол пашинян, евросоюз, ираклий кобахидзе, баку