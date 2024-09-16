https://ria.ru/20240916/gripp-1973053691.html
Более полумиллиона жителей Петербурга привились от гриппа
Более полумиллиона жителей Петербурга привились от гриппа - РИА Новости, 16.09.2024
Более полумиллиона жителей Петербурга привились от гриппа
В Санкт-Петербурге прививки от гриппа уже получили 621 523 человека (11,1% населения города), сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:38
2024-09-16T19:38
2024-09-16T19:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге прививки от гриппа уже получили 621 523 человека (11,1% населения города), сообщила пресс-служба администрации губернатора. Прививочная кампания против гриппа идет в Петербурге с конца августа. Вакцинироваться можно в городских поликлиниках. Кроме того, с прошлой недели во всех районах города, кроме Адмиралтейского, Курортного и Петродворцового, была организована работа 42 передвижных пунктов, где за неделю было привито более 15 тысяч человек. Пункты организованы у 24 станций метрополитена, возле крупных торговых центров и в других людных местах. "По состоянию на 12 сентября привиты 621 523 человека – 11,1% населения Петербурга", - говорится в сообщении. В этом году в рамках национального календаря прививок в Петербурге планируется привить 3,472 миллиона человек, что составляет 61,6% от населения города. В том числе планируется вакцинировать 2,765 миллиона взрослых, 707 тысяч детей, 12 тысяч беременных.
https://ria.ru/20240912/privivka-1972356121.html
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общество, здоровье - общество, санкт-петербург, грипп
Общество, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Грипп
Более полумиллиона жителей Петербурга привились от гриппа
Прививку от гриппа в Санкт-Петербурге получили уже 621 523 человека
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге прививки от гриппа уже получили 621 523 человека (11,1% населения города), сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Прививочная кампания против гриппа идет в Петербурге с конца августа. Вакцинироваться можно в городских поликлиниках. Кроме того, с прошлой недели во всех районах города, кроме Адмиралтейского, Курортного и Петродворцового, была организована работа 42 передвижных пунктов, где за неделю было привито более 15 тысяч человек. Пункты организованы у 24 станций метрополитена, возле крупных торговых центров и в других людных местах.
"По состоянию на 12 сентября привиты 621 523 человека – 11,1% населения Петербурга", - говорится в сообщении.
В этом году в рамках национального календаря прививок в Петербурге планируется привить 3,472 миллиона человек, что составляет 61,6% от населения города. В том числе планируется вакцинировать 2,765 миллиона взрослых, 707 тысяч детей, 12 тысяч беременных.