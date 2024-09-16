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В Госдуму внесли проект о назначении глав четырех комитетов - РИА Новости, 16.09.2024
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16:40 16.09.2024 (обновлено: 17:08 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/gosduma-1973010475.html
В Госдуму внесли проект о назначении глав четырех комитетов
В Госдуму внесли проект о назначении глав четырех комитетов - РИА Новости, 16.09.2024
В Госдуму внесли проект о назначении глав четырех комитетов
В Госдуму внесен проект постановления о назначении экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова на должность главы комитета ГД по энергетике, депутата ГД Ирины РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:40
2024-09-16T17:08
политика
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ирина белых
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николай шульгинов
госдума рф
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления о назначении экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова на должность главы комитета ГД по энергетике, депутата ГД Ирины Белых - на должность главы комитета ГД по просвещению, депутата Ольги Казаковой на должность главы комитета ГД по культуре и экс-министра спорта Олега Матыцина - на должность главы комитета ГД по спорту, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Избрать депутата Государственной думы Шульгинова Николая Григорьевича на должность председателя комитета Государственной думы по энергетике. 4. Избрать депутата Государственной думы Белых Ирину Викторовну на должность председателя комитета Государственной думы по просвещению. 5. Избрать депутата Государственной думы Казакову Ольгу Михайловну на должность председателя комитета Государственной Думы по культуре. 6. Избрать депутата Государственной думы Матыцина Олега Васильевича на должность председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту", - сказано в документе.
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политика, россия, ирина белых, ольга казакова, николай шульгинов, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Ирина Белых, Ольга Казакова, Николай Шульгинов, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
В Госдуму внесли проект о назначении глав четырех комитетов

В Госдуму внесли проект о назначении Шульгинова и Матыцина главами комитетов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления о назначении экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова на должность главы комитета ГД по энергетике, депутата ГД Ирины Белых - на должность главы комитета ГД по просвещению, депутата Ольги Казаковой на должность главы комитета ГД по культуре и экс-министра спорта Олега Матыцина - на должность главы комитета ГД по спорту, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Избрать депутата Государственной думы Шульгинова Николая Григорьевича на должность председателя комитета Государственной думы по энергетике. 4. Избрать депутата Государственной думы Белых Ирину Викторовну на должность председателя комитета Государственной думы по просвещению. 5. Избрать депутата Государственной думы Казакову Ольгу Михайловну на должность председателя комитета Государственной Думы по культуре. 6. Избрать депутата Государственной думы Матыцина Олега Васильевича на должность председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту", - сказано в документе.
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ПолитикаРоссияИрина БелыхОльга КазаковаНиколай ШульгиновГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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