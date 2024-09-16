https://ria.ru/20240916/gosduma-1973010475.html

В Госдуму внесли проект о назначении глав четырех комитетов

В Госдуму внесли проект о назначении глав четырех комитетов - РИА Новости, 16.09.2024

В Госдуму внесли проект о назначении глав четырех комитетов

В Госдуму внесен проект постановления о назначении экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова на должность главы комитета ГД по энергетике, депутата ГД Ирины РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:40

2024-09-16T16:40

2024-09-16T17:08

политика

россия

ирина белых

ольга казакова

николай шульгинов

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления о назначении экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова на должность главы комитета ГД по энергетике, депутата ГД Ирины Белых - на должность главы комитета ГД по просвещению, депутата Ольги Казаковой на должность главы комитета ГД по культуре и экс-министра спорта Олега Матыцина - на должность главы комитета ГД по спорту, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Избрать депутата Государственной думы Шульгинова Николая Григорьевича на должность председателя комитета Государственной думы по энергетике. 4. Избрать депутата Государственной думы Белых Ирину Викторовну на должность председателя комитета Государственной думы по просвещению. 5. Избрать депутата Государственной думы Казакову Ольгу Михайловну на должность председателя комитета Государственной Думы по культуре. 6. Избрать депутата Государственной думы Матыцина Олега Васильевича на должность председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240723/neverov-1961436928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, ирина белых, ольга казакова, николай шульгинов, госдума рф, выборы в россии — 2024