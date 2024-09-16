https://ria.ru/20240916/gosduma-1972970684.html

ЕР определилась с кандидатом на пост главы комитета Госдумы по культуре

ЕР определилась с кандидатом на пост главы комитета Госдумы по культуре - РИА Новости, 16.09.2024

ЕР определилась с кандидатом на пост главы комитета Госдумы по культуре

Депутат ГД Ольга Казакова будет предложена фракцией "Единая Россия" на должность главы комитета Госдумы по культуре, сообщил глава фракции "Единая Россия"... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:32

2024-09-16T14:32

2024-09-16T14:32

политика

ольга казакова

владимир васильев

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Депутат ГД Ольга Казакова будет предложена фракцией "Единая Россия" на должность главы комитета Госдумы по культуре, сообщил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. "На должность председатель комитета ГД по культуре (назначить) Ольгу Николаевну Казакову", - сказал Васильев по итогам заседания фракции "Единая Россия".

https://ria.ru/20240520/yampolskaya-1947264400.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, ольга казакова, владимир васильев, госдума рф, единая россия