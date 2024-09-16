https://ria.ru/20240916/gosduma-1972970684.html
ЕР определилась с кандидатом на пост главы комитета Госдумы по культуре
ЕР определилась с кандидатом на пост главы комитета Госдумы по культуре - РИА Новости, 16.09.2024
ЕР определилась с кандидатом на пост главы комитета Госдумы по культуре
Депутат ГД Ольга Казакова будет предложена фракцией "Единая Россия" на должность главы комитета Госдумы по культуре, сообщил глава фракции "Единая Россия"... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:32
2024-09-16T14:32
2024-09-16T14:32
политика
ольга казакова
владимир васильев
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Депутат ГД Ольга Казакова будет предложена фракцией "Единая Россия" на должность главы комитета Госдумы по культуре, сообщил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. "На должность председатель комитета ГД по культуре (назначить) Ольгу Николаевну Казакову", - сказал Васильев по итогам заседания фракции "Единая Россия".
https://ria.ru/20240520/yampolskaya-1947264400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ольга казакова, владимир васильев, госдума рф, единая россия
Политика, Ольга Казакова, Владимир Васильев, Госдума РФ, Единая Россия
ЕР определилась с кандидатом на пост главы комитета Госдумы по культуре
ЕР выдвинет депутата Казакову на должность главы комитета Госдумы по культуре