https://ria.ru/20240916/gosduma-1972922072.html

Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о штрафах за коллекторов

Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о штрафах за коллекторов - РИА Новости, 16.09.2024

Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о штрафах за коллекторов

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 300 тысяч рублей за... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:34

2024-09-16T11:34

2024-09-16T11:34

общество

госдума рф

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 300 тысяч рублей за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация". "Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной Думе принять указанный проект федерального закона в первом чтении", - сказано в заключении комитета. Законопроектом предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация", установив их на уровне от 20 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 300 - для юридических. Законодательством регламентируется общение коллекторов с должниками, но наказание за нарушение не предусматривается. Законопроектом предлагается установить штрафы за нарушение норм закона от 50 до 500 тысяч рублей для физлиц, от 100 тысяч до миллиона рублей – для должностных лиц или дисквалификацию на срок до одного года и штраф до двух миллионов рублей – для юридических лиц. Также предлагается ввести штрафы за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником: должностным лицам от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация до одного года, для юрлиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240720/kollektory-1960857656.html

https://ria.ru/20240705/zakonoproekt-1957778693.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф