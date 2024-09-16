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Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о штрафах за коллекторов - РИА Новости, 16.09.2024
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11:34 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/gosduma-1972922072.html
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о штрафах за коллекторов
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о штрафах за коллекторов - РИА Новости, 16.09.2024
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о штрафах за коллекторов
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 300 тысяч рублей за... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:34
2024-09-16T11:34
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 300 тысяч рублей за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация". "Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной Думе принять указанный проект федерального закона в первом чтении", - сказано в заключении комитета. Законопроектом предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация", установив их на уровне от 20 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 300 - для юридических. Законодательством регламентируется общение коллекторов с должниками, но наказание за нарушение не предусматривается. Законопроектом предлагается установить штрафы за нарушение норм закона от 50 до 500 тысяч рублей для физлиц, от 100 тысяч до миллиона рублей – для должностных лиц или дисквалификацию на срок до одного года и штраф до двух миллионов рублей – для юридических лиц. Также предлагается ввести штрафы за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником: должностным лицам от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация до одного года, для юрлиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240720/kollektory-1960857656.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о штрафах за коллекторов

В Госдуме одобрили проект о штрафах за незаконную деятельность коллекторов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 300 тысяч рублей за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация".
"Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной Думе принять указанный проект федерального закона в первом чтении", - сказано в заключении комитета.
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Законопроектом предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация", установив их на уровне от 20 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 300 - для юридических.
Законодательством регламентируется общение коллекторов с должниками, но наказание за нарушение не предусматривается. Законопроектом предлагается установить штрафы за нарушение норм закона от 50 до 500 тысяч рублей для физлиц, от 100 тысяч до миллиона рублей – для должностных лиц или дисквалификацию на срок до одного года и штраф до двух миллионов рублей – для юридических лиц.
Также предлагается ввести штрафы за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником: должностным лицам от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация до одного года, для юрлиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
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