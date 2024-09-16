https://ria.ru/20240916/gosavtoinspektsiya-1972536182.html
Неделя безопасности дорожного движения стартует в России в понедельник
Неделя безопасности дорожного движения стартует в России в понедельник - РИА Новости, 16.09.2024
Неделя безопасности дорожного движения стартует в России в понедельник
Неделя безопасности дорожного движения пройдет в российских регионах с 16 по 20 сентября, сообщили в Госавтоинспекции МВД России. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:00
2024-09-16T08:00
2024-09-16T08:00
россия
дтп
дети
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Неделя безопасности дорожного движения пройдет в российских регионах с 16 по 20 сентября, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.Программа мероприятий изменяется ежегодно. Госавтоинспекция совместно с Минпросвещения России формируют ее с учетом основных показателей аварийности с участием детей. Запланировано проведение лекториев, профилактических занятий и бесед со школьниками в образовательных, спортивных и досуговых организациях, а также в других местах массового пребывания детей.Основные мероприятия пройдут 18 сентября - в Единый день безопасности дорожного движения. События недели охватят все субъекты страны, в том числе новые регионы. К участию привлекут не только школьников, но также их родителей и педагогов."За восемь месяцев текущего года отмечен рост отдельных показателей аварийности с участием детей. Так, по данным официальной статистики аварийности, при общем снижении числа погибших в ДТП детей на 3,9%, возросли на 4% количество ДТП и на 4,3% число раненых юных участников дорожного движения", — рассказал начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.Такая же ситуация наблюдается в динамике аварийности с участием детей-пешеходов. Зафиксировано сокращение на 3,8% числа погибших в ДТП детей-пешеходов при одновременном увеличении на 0,5% количества ДТП и на 1% числа раненых несовершеннолетних пешеходов.В Госавтоинспекции отметили, что обеспокоенность вызывает рост показателей аварийности с участием детей-водителей механических транспортных средств."Это обязательно найдет отражение в мероприятиях Недели безопасности дорожного движения. Вопросам родительского контроля за передвижением школьников на средствах индивидуальной мобильности и на мототранспорте будет уделено отдельное внимание", — заявили в Госавтоинспекции МВД России.Мероприятия недели будут носить просветительский характер. В событиях примет участие общественная организация "Юные инспекторы движения". Задача мероприятий — привлечь внимание к вопросам безопасности дорожного движения как можно большего числа детей и взрослых. Для этого разработаны разнообразные форматы взаимодействия, от викторин и тематических круглых столов до флешмобов, а также продумана логистика проведения мероприятий, цель — задействовать максимальное количество площадок по всей стране. В мероприятиях Недели безопасности дорожного движения примут участие деятели спорта и культуры, известные блогеры, представители волонтерских, молодежных и общественных организаций.Еще одна из задач мероприятий — пригласить школьников к участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги" на образовательной онлайн-платформе Учи.ру с 24 сентября по 27 октября.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20240901/gosavtoinspektsiya-1969511577.html
https://ria.ru/20240822/gosavtoinspektsiya-1966666923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дтп, дети
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Неделя безопасности дорожного движения пройдет в российских регионах с 16 по 20 сентября, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.
Программа мероприятий изменяется ежегодно. Госавтоинспекция совместно с Минпросвещения России формируют ее с учетом основных показателей аварийности с участием детей. Запланировано проведение лекториев, профилактических занятий и бесед со школьниками в образовательных, спортивных и досуговых организациях, а также в других местах массового пребывания детей.
Основные мероприятия пройдут 18 сентября - в Единый день безопасности дорожного движения. События недели охватят все субъекты страны, в том числе новые регионы. К участию привлекут не только школьников, но также их родителей и педагогов.
"За восемь месяцев текущего года отмечен рост отдельных показателей аварийности с участием детей. Так, по данным официальной статистики аварийности, при общем снижении числа погибших в ДТП детей на 3,9%, возросли на 4% количество ДТП и на 4,3% число раненых юных участников дорожного движения", — рассказал начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.
Такая же ситуация наблюдается в динамике аварийности с участием детей-пешеходов. Зафиксировано сокращение на 3,8% числа погибших в ДТП детей-пешеходов при одновременном увеличении на 0,5% количества ДТП
и на 1% числа раненых несовершеннолетних пешеходов.
В Госавтоинспекции отметили, что обеспокоенность вызывает рост показателей аварийности с участием детей-водителей механических транспортных средств.
"Это обязательно найдет отражение в мероприятиях Недели безопасности дорожного движения. Вопросам родительского контроля за передвижением школьников на средствах индивидуальной мобильности и на мототранспорте будет уделено отдельное внимание", — заявили в Госавтоинспекции МВД России.
Мероприятия недели будут носить просветительский характер. В событиях примет участие общественная организация "Юные инспекторы движения". Задача мероприятий — привлечь внимание к вопросам безопасности дорожного движения как можно большего числа детей и взрослых. Для этого разработаны разнообразные форматы взаимодействия, от викторин и тематических круглых столов до флешмобов, а также продумана логистика проведения мероприятий, цель — задействовать максимальное количество площадок по всей стране. В мероприятиях Недели безопасности дорожного движения примут участие деятели спорта и культуры, известные блогеры, представители волонтерских, молодежных и общественных организаций.
Еще одна из задач мероприятий — пригласить школьников к участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги" на образовательной онлайн-платформе Учи.ру с 24 сентября по 27 октября.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".